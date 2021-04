DEL, Playoffs: Termine, Spielplan, Modus, Übertragung im TV und Livestream

In der DEL stehen die Playoffs vor der Tür. Welche Termine wichtig sind, wie der Spielplan aussieht, in welchem Modus gespielt wird und wer die Spiele im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

DEL, Playoffs: Die wichtigsten Termine

Bevor die Saison 2020/2021 in die Playoffs starten kann, muss zunächst noch der letzte Spieltag der regulären Saison ausgetragen werden. Dieser steht am kommenden Sonntag an, also am 18. April 2021.

Die Playoffs beginnen dann nur zwei Tage später. Am 20. April startet der entscheidende Teil der Saison. Die exakten weiteren Termine sind dann auch davon abhängig, wie schnell die jeweiligen Runden entschieden werden.

DEL, Playoffs: So sieht der Spielplan aus

Der exakte Spielplan ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Grund dafür ist, dass sich die Tabelle aufgrund der noch ausstehenden Spiele noch verändern kann. In der Gruppe Nord kämpfen die Iserlohn Roosters und die Düsseldorfer EG noch um den vierten Tabellenplatz, im Süden tun dies die Straubing Tigers und die Schwenninger Wild Wings.

Klar ist allerdings bereits: Wie auch schon in der regulären Saison werden die Playoffs zunächst weiter getrennt in Nord und Süd ausgetragen. Der Erste aus der Gruppe Nord trifft also auf den Vierten der Gruppe Nord, der Zweite auf den Dritten.

DEL: Die aktuelle Tabelle der Gruppe Nord

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte Schnitt 1. Eisbären Berlin 36 131:82 49 75 2,08 2. Fischtown Pinguins 36 118:100 18 64 1,78 3. Grizzlys Wolfsburg 36 98:88 10 55 1,53 4. Iserlohn Roosters 34 105:110 -5 50 1,47 5. Düsseldorfer EG 36 110:110 0 52 1,44 6. Kölner Haie 36 109:127 -18 46 1,28 7. Krefeld Pinguine 36 61:157 -96 16 0,44

DEL: Die aktuelle Tabelle der Gruppe Süd

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte Schnitt 1. Adler Mannheim 36 109:68 41 81 2,25 2. EHC Red Bull München 36 149:99 50 73 2,03 3. ERC Ingolstadt 35 117:96 21 57 1,63 4. Straubing Tigers 35 97:96 1 50 1,43 5. Schwenninger Wild Wings 36 101:100 1 50 1,39 6. Augsburger Panther 36 98:124 -26 44 1,22 7. Nürnberg Ice Tigers 36 89:135 -46 37 1,03

DEL, Playoffs: So läuft der Modus

Aufgrund der Coronapandemie fand die DEL-Saison in dieser Spielzeit gegenüber den Vorjahren deutlich verändert statt. Die Aufteilung in eine Nord- und eine Südgruppe ist neu, zudem wurden die Spiele insgesamt reduziert: Statt 52 Spielen absolviert jedes Team in diesem Jahr nur 38 Partien.

Im Viertelfinale bleibt die Trennung in Teams aus dem Norden und Teams aus dem Süden weiter bestehen, die ersten vier Teams aus jeder Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde. Erst ab dem Halbfinale werden die Playoffs dann "verzahnt", also mit Teilnehmern aus beiden Gruppen, ausgetragen.

Neu ist zudem das Format, mit dem die Playoff-Aufeinandertreffen entschieden werden. So werden die Runden in dieser Spielzeit nicht nach dem Best-of-Seven-Modus ausgespielt, bei dem ein Team vier Spiele gewinnen muss, um in die nächste Runde einzuziehen, sondern nach dem Best-of-Three-Modus ausgetragen. Es genügen also zwei Siege, um die nächste Runde zu erreichen.

DEL, Playoffs: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr die gesamten DEL-Playoffs live sehen wollt, braucht Ihr dafür ein Abo bei Magenta Sport. Der Sportsender der Telekom überträgt alle DEL-Partien live, sowohl in der regulären Saison als auch in den Playoffs.

Magenta Sport ist für Kunden der Telekom im ersten Vertragsjahr kostenfrei, anschließend kostet es 4,95 Euro pro Monat. Falls Ihr kein Telekom-Kunde seid, ist ein Abo jedoch teurer: Im Jahresabo müsst Ihr 9,95 Euro pro Monat zahlen, im Monatsabo 16,95 Euro.

Einige Playoff-Spiele könnt Ihr allerdings auch im Free-TV verfolgen, ganz ohne Abo. Sport1 überträgt ausgewählte Spiele im TV und bietet auch einen Livestream der Partien an.

Folgende Partien zeigt Sport1 live: