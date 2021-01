EIshockey - Tim Stützle nach U20-WM zum Stürmer des Turniers gewählt: "Kann ein Superstar werden"

Eishockey-Jungstar Tim Stützle ist nach seinen herausragenden Leistungen bei der U20-WM in Edmonton/Kanada vom Weltverband IIHF zum Stürmer des Turniers gewählt worden. Diese Auszeichnung könne man "gar nicht hoch genug einstufen", sagte Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), dem SID: "Er hat ja sogar noch zwei Spiele weniger gespielt und ist es trotzdem geworden. Da sieht man, was er für einen Einschlag im internationalen Eishockey geschafft hat."

Stützle habe die Ausstrahlung, "dass er auch ein Superstar werden kann", betonte Reindl. Deswegen seien die Kanadier auch "so auf ihn abgefahren. Sie können sich glücklich schätzen, ihn zu haben", sagte Reindl. Stützle sei ein absoluter Teamleader: "Wie er vorneweg marschiert als Kapitän und das Team geführt hat und dabei nicht abhebt. Das sind schon tolle Attribute." lobte Reindl.

Die Junioren-Auswahl von Bundestrainer Tobias Abstreiter hatte zum ersten Mal in der Geschichte ein WM-Viertelfinale erreicht und war nur knapp mit 1:2 am Mitfavoriten Russland gescheitert. Stützle erzielte in fünf Spielen fünf Tore, bereitete fünf weitere vor und hinterließ mit seiner teils atemberaubenden Spielweise bei Experten und Fans in Kanada bleibenden Eindruck. "Die Spiele bei der WM waren toll anzuschauen, vor allem das Viertelfinale", sagte Reindl: "Ich habe größten Respekt und kann nur herzlichst gratulieren."

Nach dem Ausscheiden machte sich Stützle direkt auf den Weg nach Ottawa ins Trainingscamp der Senators. Der Hauptstadtklub hatte den 18-Jährigen im Draft der nordamerikanischen Profiliga NHL an Position drei gezogen. Reindl traut dem gebürtigen Viersener schon in der ab 13. Januar beginnenden Spielzeit in der besten Liga der Welt Einsätze zu: "Ich glaube, dass er es schafft. Wir sehen Tim Stützle in der NHL."