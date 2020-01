DEL: München und Mannheim gewinnen - Köln tief in der Krise

Tabellenführer Red Bull München hat seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den formstarken Meister Adler Mannheim am 39. Spieltag der DEL nur mit Mühe gewahrt. Die Münchner besiegten die Iserlohn Roosters auf eigenem Eis mit 7:5 (2:2, 2:2, 3:1), während Mannheim gegen die Augsburger Panther beim 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) den sechsten Erfolg in Serie errang.

Überraschungsteam Straubing Tigers unterlag bei der Düsseldorfer EG mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:1), bleibt aber unangefochtener Tabellendritter. Dagegen hält die Talfahrt der Kölner Haie unvermindert an. Der achtmalige Meister kassierte mit 3:6 (0:2, 2:1, 1:3) bei den Nürnberg Ice Tigers die achte Niederlage in Folge.

In einem verrückten Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt war Nationalspieler Yasin Ehliz mit zwei Toren der erfolgreichste Schütze (10., 57.). In Mannheim trafen Jannik Möser (8.), Nicolas Krämmer (26.), Toptalent Tim Stützle (50.) und Borna Rendulic (60.).