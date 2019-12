Eishockey: München verliert deutlich in Schweden

Vorjahresfinalist Red Bull München steht in der Champions Hockey League (CHL) vor dem Aus im Viertelfinale. Das letzte international noch verbliebene deutsche Eishockey-Team verlor das Hinspiel beim schwedischen Vizemeister Djurgardens IF klar mit 1:5 (1:2, 0:2, 0:1).

Vor 1796 Zuschauern in Stockholm traf Jason Jaffray (9.) zum zwischenzeitlichen 1:1 der Münchner. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in München statt.

Der deutsche Eishockeymeister Adler Mannheim und die Augsburger Panther waren bereits in Achtelfinale ausgeschieden.