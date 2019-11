Deutschland Cup: Erste Niederlage für junges DEB-Team

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Zwei Tage nach dem 4:3 gegen Vorjahressieger Russland unterlag das Team von Bundestrainer Toni Söderholm im zweiten Spiel in Krefeld dem Erzrivalen Schweiz mit 3:4 (1:0, 0:1, 2:2, 0:1) nach Verlängerung. Der entscheidende Treffer fiel 1,5 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung. Die Eidgenossen, die sich mit fünf Punkten an die Tabellenspitze setzten, greifen nach dem Turniersieg.

"Das ist extrem bitter. Wir haben brutal gekämpft und alles reingeworfen", sagte Torhüter Niklas Treutle bei Sport1. Der Kölner Frederik Tiffels (4.), der Krefelder Daniel Pietta (48.) und der Nürnberger Daniel Fischbuch (51.) erzielten in einem hitzigen Duell vor 6217 Zuschauern die Tore für die unerfahrene Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), in der die meisten Leistungsträger fehlen.

Für das junge Schweizer Team, das zum Auftakt die Slowaken mit 5:2 besiegt hatte, trafen Noah Rod (33.), Pius Suter (42. und 65.) und Luca Fazzini (53.). Letzter Gegner der deutschen Mannschaft, die zuletzt 2015 ihr Heimturnier gewonnen hatte, ist am Sonntag (14.30 Uhr) die Slowakei.

Die DEB-Auswahl ging früh durch ein Überzahltor von Tiffels in Führung. Nach dem Treffer des WM-erfahrenen Kölners verloren die Gastgeber allerdings immer mehr die Kontrolle über das Spiel. Die Schweizer drängten auf den Ausgleich und schnürten die deutsche Mannschaft phasenweise im eigenen Drittel ein. Der Nürnberger Treutle hielt die knappe Führung fest.

Deutschland Cup: Söderholm testet Alternativen für die WM

Im zweiten Durchgang löste sich das Söderholm-Team zunächst aus der Umklammerung. Als die Schweizer jedoch in Überzahl agierten, wurde der Druck zu groß, und Treutle war beim 1:1 machtlos. Zu Beginn des Schlussdrittels fälschte Suter einen Schuss unhaltbar für den Goalie ab. Pietta glich mit seinem zweiten Turniertor im Nachschuss aus und bereitete das 3:2 durch Fischbuch vor, doch die Schweizer antworteten schnell.

Nach Fischbuch, dem Schwenninger Mirko Sacher und dem Münchner Maximilian Daubner, die am Donnerstag beim 4:3 gegen Russland ihr erstes Länderspiel bestritten hatten, gab der Kölner Colin Ugbekile sein Debüt. Der Münchner Torwart Kevin Reich soll am Sonntag erstmals zwischen den Pfosten stehen. Beim Auftaktsieg hatte die deutsche Mannschaft vor allem in der Offensive überzeugt. Rückkehrer Felix Schütz, der erstmals seit der Olympiasensation von Pyeongchang wieder im DEB-Team spielte, hatte den couragierten Auftritt mit dem Siegtor sechs Minuten vor Schluss belohnt.

Söderholm verzichtet in Krefeld auf zahlreiche Stammkräfte und testet Alternativen für die WM im Mai in der Schweiz. Der Finne nominierte nur drei Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 und sechs Teilnehmer der WM im vergangenen Frühjahr. Auch die größten Talente um den 17-jährigen Mannheimer Tim Stützle fehlen, weil sie sich mit der U20 auf die WM vorbereiten.