EuroLeague: Bayern München verliert bei Vorjahresfinalist Olympiakos Piräus

Basketball-Pokalsieger Bayern München hat am 13. Spieltag der EuroLeague bei Olympiakos Piräus die siebte Saisonniederlage erlitten. Nach zuletzt drei Siegen nacheinander verlor die Mannschaft von Pablo Laso beim Vorjahresfinalisten mit 69:77 (29:41). In der Tabelle bleiben die Münchener mit einer Bilanz von 6:7 aber in Reichweite der Play-offs.

Ohne den am Fuß verletzten Weltmeister Andreas Obst (27) und Ex-NBA-Profi Serge Ibaka (34) fanden die Münchener erst im zweiten Viertel ins Spiel. Zu spät, um den 8:24-Rückstand aus dem ersten Abschnitt noch aufzuholen. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Carsen Edwards mit elf Punkten.

Bereits am Sonntag (ab 17.00 Uhr/Dyn) kämpfen die Bayern im Pokal bei Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn im Viertelfinale um den erneuten Einzug ins Top-Four-Wochenende.