EuroLeague Final Four: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream, Teilnehmer

Die beste Vereinsmannschaft Europas im Basketball wird jedes Jahr in einem Final Four ermittelt. SPOX erklärt, wann das Endturnier der EuroLeague in diesem Jahr stattfindet, welche Teams dabei sein und wo Ihr es im TV und Livestream verfolgen könnt.

EuroLeague, Final Four 2021: Datum, Termin, Infos

Die EuroLeague ist die Königsklasse des europäischen Vereinsbasketballs - im Fußball vergleichbar mit der Champions League. In der Saison 2020/21 ermittelten 18 Mannschaften in einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel acht Teilnehmer an den Playoffs. Das Viertelfinale findet nach dem Modus "best of five" statt. Die vier Sieger ziehen in das Final Four, das Finalturnier, ein.

Dieses findet in diesem Jahr vom 28. bis 30. Mai in der Lanxess Arena in Köln statt. Am Freitag, 28. Mai, finden die beiden Halbfinalspiele statt, am Sonntag, 30. Mai, folgen das Spiel um Platz 3 und das Finale.

EuroLeague, Final Four 2021: Terminplan im Überblick

Datum Uhrzeit Spiel Freitag, 28. Mai 16 Uhr Halbfinale 1 Freitag, 28. Mai 19 Uhr Halbfinale 2 Sonntag, 30. Mai 17.30 Uhr Spiel um Platz 3 (Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2) Sonntag, 30. Mai 20.30 Uhr Finale (Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2)

EuroLeague, Final Four: Die Teilnehmer

Von den vier Teilnehmern am diesjährigen Final Four steht bisher erst einer fest - ZSKA Moskau. Der russische Spitzenklub, im Jahr 2019 letzter Sieger der EuroLeague, gewann in den Playoffs seine Viertelfinalserie gegen Fenerbahce Istanbul mit 3:0. Bester Spieler im Team des Moskauer Starensembles ist der US-Amerikaner Will Clayburn, der Final-Four-MVP 2019. Seine erste Profistation war von 2013 bis 2015 ratiopharm Ulm in der BBL.

Die weiteren drei Teilnehmer werden am heutigen Dienstag ermittelt, da es in den restlichen drei Viertelfinalserien jeweils 2:2 steht. Auch die Basketballer des FC Bayern München spielen heute um den Einzug ins Final Four. Nach zwei Niederlagen bei Armani Mailand glich München mit zwei Siegen im heimischen Audi-Dome zum 2:2 aus. Das entscheidende fünfte Spiel steigt heute in Mailand.

Auch in den Serien zwischen dem FC Barcelona und Zenit St. Petersburg sowie Anadolu Efes Istanbul und Real Madrid ist heute der Showdown um den Einzug ins Final Four.

Euro League: Viertelfinale im Überblick

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Stand ZSKA Moskau Fenerbahce Istanbul 3:0 Armani Mailand FC Bayern München 2:2 FC Barcelona Zenit St. Petersburg 2:2 Anadolu Efes Istanbul Real Madrid 2:2

EuroLeague: Final 2021 im TV und Livestream sehen

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es Stand heute nicht geben. Die exklusiven Übertragungsrechte an der EuroLeague liegen in dieser Saison bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom überträgt alle Spiele live im Pay-TV und im Livestream. Auch vom Final Four wird MagentaSport alle Partien live übertragen. Die genauen Übertragungszeiten stehen noch nicht fest.

MagentaSport ist für Telekom-Kunden im ersten Jahr kostenlos. Danach kostet ein Abo 4,95 Euro im Monat. Auch wenn Ihr nicht Kunde bei der Telekom seid, könnt Ihr das Final Four live sehen - und zwar im Livestream. Zuvor müsst Ihr ein Abo abschließen. Entweder ein Monatsabo für 16,95 Euro oder ein Jahresabo für 9,95 Euro pro Monat.

Auch per Livestream kommt Ihr ausschließlich mit Magenta Sport an Livebilder des Finalturniers. Wer also mit seinem mobilen Endgerät dabei sein möchte, braucht einen ebenfalls kostenpflichtigen Zugang für Magentasport.de.

EuroLeague: Die Sieger der vergangenen Jahre