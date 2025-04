Der NFL Draft 2025 ist Geschichte - zumindest die ersten 32 Picks. Und bei einem sorgten die Jaguars schon mal für eine kleine Überraschung.

Die Tennessee Titans haben Quarterback Cam Ward an erster Stelle im diesjährigen Draft der NFL ausgewählt. Mit dem Spielmacher der University of Miami zogen die Titans bei der Talente-Auswahl in Green Bay wie erwartet ihre große Zukunftshoffnung. "Ich danke Gott einfach", sagte der 22-Jährige mit Tränen in den Augen und zittriger Stimme.