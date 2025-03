Die Zukunft von Aaron Rodgers in der NFL ist nach wie vor ungeklärt. Nun denkt der Star-QB wohl über einen brisanten Plan nach.

Aaron Rodgers könnte offenbar die kommende NFL-Saison auf eigenen Wunsch verpassen und ein Sabbatical einlegen. Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter bei Get Up und beruft sich dabei auf ein "wachsende Gefühl" in der Branche.