Deutscher Bulldozer, Alleskönner und die Hoffnung eines gesamten Teams: Das sind die Hingucker beim NFL Draft 2025

Der NFL Draft 2025 steht vor der Tür. Beim Mega-Event hofft auch ein Deutscher auf die Erfüllung seines Lebenstraums.

Am Donnerstag wird Green Bay zum Nabel der Football-Welt. Der NFL Draft 2025 steht an, und das Event verspricht einiges. "Das ist für uns ein ganz großer und wichtiger Pfeiler im Jahreskalender. Das ist ein Mega-Event, total faszinierend", sagt Alexander Steinforth, Geschäftsführer der NFL in Deutschland, im Interview mit dem Münchener Merkur/tz.

Beim Draft wird aus deutscher Sicht ein Bulldozer im Fokus stehen, der einen Combine-Rekord aufstellte. Außerdem stehen die Söhne von NFL-Legenden, ein Alleskönner und der Hoffnungsträger einer gesamten Franchise im Rampenlicht.