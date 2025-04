Eine ganze Weile war es still um Rodgers, jetzt hat er einen Einblick in den Stand der Dinge gegeben. Fazit: Alles ist möglich.

Wie geht es weiter mit Aaron Rodgers? Sicher ist lediglich, dass nichts sicher ist, was die Zukunft des Superstar-Quarterbacks betrifft. Die Fortsetzung seiner Karriere bei einem neuen NFL-Team sei genauso möglich wie der endgültige Rücktritt, erzählte der 41-Jährige in der The Pat McAfee Show am Donnerstag.