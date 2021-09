Der nächste Teil der beliebten Videospielreihe von EA Sports, FIFA 22, wird bald die Läden füllen. Welches Datum sich die Gamer bezüglich Veröffentlichung des Spiels im Kalender rot markieren sollten, erfahrt Ihr hier.

FIFA 22: Wann kommt das Spiel auf den Markt?

Jährlich fiebern Zocker aus aller Welt dem Release des neuen FIFA-Game entgegen. Beim neuesten Teil des von EA Sports entwickelten Videospiels, FIFA 22, ist es nicht anders. Lange müssen sie dafür nicht mehr warten, das Spiel wird nämlich am 1. Oktober, also in rund zwei Wochen, veröffentlicht. FIFA 22 wird dabei auf der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia, Nintendo Switch und auf dem PC spielbar sein.

Wie immer gibt es auch dieses Jahr einige Möglichkeiten, wie Ihr vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum in den Genuss des Spiels kommen könnt. Alle, die die Ultimate-Version vorbestellt haben, dürfen bereits ab dem 27. September FIFA 22 spielen. Dafür musstet Ihr jedoch bis spätestens 11. August die Vorbestellung durchgeführt haben.

EA-Play-Mitglieder können ebenfalls bereits früher spielen. Sie dürfen nämlich ab dem 22. September eine auf 10 Stunden begrenzte Trial spielen.

FIFA 22: Der Preis für das Videospiel

Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr ähnlich geblieben. Die Standard-Edition kostet für die Last-Gen-Konsolen auch heuer 69,99 Euro. Die Kosten für die Spieler, die eine PS5 oder Xbox Series X/S nutzen, sind im Vergleich dazu um zehn Euro höher. Der Preis für die Ultimate-Edition beträgt für die Konsolen jeweils 99,99 Euro.

Konsole Standard Edition (Preis in Euro) Ultimate Edition (Preis in Euro) PS4 69,99 99,99 PS5 79,99 99,99 Xbox One 69,99 99,99 Xbox Series X/S 79,99 99,99 PC 59,99 79,99

FIFA 22: Die besten 22 Spieler im Überblick

Das Spiel wurde zwar noch nicht veröffentlicht, dafür aber die Gesamtstärken der besten 22 Spieler. An der Spitze der Ratings sind die üblichen Kandidaten. Es gab jedoch eine große Überraschung: Cristiano Ronaldo zählt zum ersten Mal seit langer Zeit nicht zu den besten zwei Spielern.

Lionel Messi hat mit einem Rating von 93 die besten Statistiken, an zweiter Stelle steht anstelle von Ronaldo nun Robert Lewandowski (92). Mit Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen und Joshua Kimmich (alle 89 Gesamtstärke) sind zudem drei Deutsche unter den besten 22 Spielern.