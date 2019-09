FIFA 20 - Neymar, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo: Wer ist der beste Spieler?

Ende September ist es endlich soweit und FIFA 20 kommt auf den Markt und wie in jedem Jahr stellt sich die Frage: Wer ist der beste Spieler bei der neuen Ausgabe der meistgenutzten Fußball-Simulation? SPOX geht der Sache auf den Grund.

Der 27. September ist der Verkaufsstart für die Standard Edition von FIFA 20. Bereits am 9. September veröffentlichte Electronic Arts jedoch die Ratings der 100 besten Spieler des Spiels. Während bei den vorangegangenen Versionen noch Cristiano Ronaldo der beste Einzelspieler des Spiels war, hat sich EA in diesem Jahr für einen "Machtwechsel" an der Spitze entschieden.

FIFA 20: Wer ist der beste Spieler?

Seit dem Release von FIFA 17 war Cristiano Ronaldo drei Jahre in Folge der beste Spieler in der Fußball-Simulation. In diesen Jahren zierte auch sein Konterfei das Cover des Spiels. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Das Cover von FIFA 20 zieren Eden Hazard (Real Madrid), Virgil van Dijk (FC Liverpool) und Zinedine Zidane als Legende.

Der beste Einzelspieler bei FIFA 20 ist aber nach 2016 erstmals wieder Lionel Messi mit einer Gesamtstärke von 94. CR7 liegt knapp dahinter auf Platz zwei mit 93. Das "Podest" komplettiert Neymar, der auf eine Gesamtstärke von 92 kommt.

Coverstar Eden Hazard von Real Madrid verpasst die Top drei knapp um einen Punkt in der Gesamtstärke. Der beste Deutsche ist auf Platz zehn Torhüter Marc-Andre ter Stegen mit 90.

FIFA 20 Leak: Diese Teams könnt Ihr offenbar in der Demo spielen! © imago images 1/11 Über "reddit" wurden Informationen zur FIFA-20-Demo geleakt. Demnach könnt Ihr in der neuen Ausgabe des EA-Sports-Klassikers zehn Vereine spielen. Welche das sind? SPOX verrät's euch. © imago images 2/11 Vissel Kobe (Japan - J-League) © getty 3/11 Los Angeles FC (USA - MLS) © getty 4/11 Club America (Mexiko - Liga MX) © getty 5/11 Atletico Madrid (Spanien - Primera Division) © getty 6/11 Real Madrid (Spanien - Primera Division) © getty 7/11 AS Rom (Italien - Serie A) © getty 8/11 PSG (Frankreich - Ligue 1) © getty 9/11 Manchester City (England - Premier League) © getty 10/11 FC Liverpool (England - Premier League) © getty 11/11 Borussia Dortmund (Deutschland - Bundesliga)

FIFA 20: Die acht besten Feldspieler des Spiels

Gesamtplatz. Spieler Geschwindigkeit Schuss Pass Dribbling Defensive Physis Gesamtstärke 1 Lionel Messi 87 92 92 96 39 66 94 2 Cristiano Ronaldo 90 93 82 89 35 78 93 3 Neymar Jr. 91 85 87 95 32 58 92 4 Eden Hazard 91 85 87 95 32 58 91 5 Kevin De Bruyne 76 86 92 87 61 78 91 7 Virgil van Dijk 77 60 70 72 90 86 90 8 Mohamed Salah 93 86 81 89 45 74 90 9 Luka Modric 74 76 89 90 72 66 90

FIFA 20: Oblak und ter Stegen sind die besten Torhüter

Platz Spieler Hechten Ballsicherheit Abstoß Reflexe Geschwindigkeit Positionierung Gesamtstärke 6 Jan Obklak 87 92 78 89 50 90 91 10 Marc-Andre ter Stegen 88 85 88 90 43 88 90

FIFA 20: Wann erscheint das neue Spiel?

Wie schon in den vorangegangenen Jahren gibt es bei EA nicht einen einzigen Realease-Termin, sondern gleich drei. In der ersten Phase erscheint am 10. September die Demo des Spiels. Es folgen die Champions- und Ultimate Edition und die Standard Edition, wobei die Standard-Version die meistgenutzte Version der Fußball-Simulation ist.