FIFA 20, Release: Wann wird das Spiel veröffentlicht?

Bald ist es endlich wieder soweit: Das neue FIFA kommt auf den Markt. Wann genau FIFA 20 veröffentlicht wird und alle weiteren Termine erfahrt Ihr von SPOX.

Außerdem für Euch: Alles zum neuen VOLTA-Modus und wie viel FIFA 20 eigentlich kostet.

FIFA 20, Release: Wann erscheint das neue Spiel?

Auf einen Termin lässt sich das Release von FIFA 20 nicht festlegen, denn er gibt wieder verschiedene Versionen, die zu verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht werden. Eine Übersicht:

Event Datum Release FIFA 20-Demo 10. September 2019 Release FIFA 20 Champions- und Ultimate Edition 24. September 2019 Release FIFA 20 Standard Edition 27. September 2019

Die Standard Edition ist dabei die meistgenutzteste Version der Fußball-Simulation. Bei ihr ist seit Mitte Juni bekannt, dass sie, wie jedes Jahr, in der letzten Septemberwoche rauskommt. Dieses Jahr ist der 27. September der genaue Termin.

FIFA 20, VOLTA-Modus: Back to the street

Ihr erinnert Euch an FIFA Street? 2012 veröffentlichte EA Sports die vorerst letzte Version des Straßen- und Hallenmodus in FIFA. Jetzt allerdings kehrt der beliebte Modus wieder zurück und nennt sich in seiner neuen Form VOLTA.

Auch hier wird es möglich sein, in kleineren Teams (3er-, 4er oder 5er) auf Außenplätzen oder in Hallen auf der ganzen Welt zu zocken. Neu ist dabei, dass Ihr auch in einer Liga, einem Storymodus oder bei VOLTA WORLD sogar online gegen Eure Freunde antreten könnt.

Auch die Kreation eines eigenen Spielers ist Teil von VOLTA. Ihr habt die Wahl zwischen männlichen und weiblichen Kicker/innen und könnt Euren Ingame-Avatar beispielsweise mit Tattoos oder verschiedenen Kleidungsstücken so aussehen lassen, wie Ihr es wollt.

FIFA 20, Karrieremodus: Viele Veränderungen

Nicht neu, aber verändert kommt der neue Karrieremodus daher. In FIFA 19 fielen die Änderungen gegenüber der Vorgängerversion noch recht klein aus, das sieht diesmal anders aus.

Eine wichtige Änderung ist das teaminterne Klima. Auf dieses müsst Ihr künftig, wollt Ihr Erfolg haben, mächtig aufpassen und es mit Aussagen auf Pressekonferenzen oder Rotation in der Startelf im grünen Bereich halten - sonst droht fehlende Form oder sogar Verlust von Gesamtpunkten bei Euren Spielern.

Und das war's noch nicht: Neu im Karrieremodus ist auch das dynamische Potential. Bisher war das Potential eines Spielers vorher unveränderbar festgelegt, jetzt seid Ihr gefragt, um dieses entscheidend durch Spielzeit und Leistung auf dem Platz zu beeinflussen.

FIFA 20: So viel kostet das neue Game

