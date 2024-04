© getty

Stefan Raab vs. Regina Halmich, Boxen: Welche Sportarten hat der Entertainer erfunden und wird es eine Autoball EM geben?

Stefan Raab prägte bis zu seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit im Jahr 2015 das deutsche Fernsehen und bot neben TV Total eine breite Palette an verschiedenen Unterhaltungsshows an. Vor allem aber im Sportbereich leistete der gebürtige Kölner einiges an Arbeit.

Zu den Sport-Events, die der Entertainer mitbegründet hat, zählen auch die Wok-Weltmeisterschaft, TV total Turmspringen, die TV total Stock Car Crash Challenge, Eisschnellauf (gegen Claudia Pechstein), das TV Total Championat 2004, der Große TV total Parallelslalom, Quizboxen, Headis (Mischung aus Tischtennis und Kopfball bei Fußball), Hochsprung, der große TV total Beachvolleyball Cup, die TV-total-Olympiade 2004 sowie die besonders beliebten Autoball-Welt- und Europameisterschaften. An den Shows selbst, die allesamt beim Privatsender ProSieben ausgestrahlt wurden, nahmen stets Prominente aus verschiedenen Bereichen des Lebens teil.

Obwohl in diesem Sommer in Deutschland die Fußball-EM stattfindet, gibt es Stand jetzt keine Angaben dazu, ob es deswegen auch eine Rückkehr der Autoball-EM geben wird. 2022 kehrte die Autoball-WM hingegen, zwar ohne Raab, zurück.

Dem Anschein nach wird Raabs Comeback eine einmalige Gelegenheit sein. Dies sieht auch Halmich so. "Mein Gefühl sagt mir tatsächlich, dass das eine ganz einmalige Sache bleiben wird", so Halmich: "Aber man weiß es nicht. Stefan lässt sich da nicht in die Karten schauen."

Allerdings wird es auf jeden Fall eine ProSieben-Sondersendung zur EM mit dem Namen "EM total" geben, jedoch nicht von Raab, sondern von Sebastian Pufpaff moderiert. Die Sendung wird am 12. Juni um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt.