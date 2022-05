Online-Preis des VDS: SPOX und GOAL feiern Doppelsieg

Zwei aufwändige Multimediageschichten von SPOX und GOAL sind mit dem Online-Preis des Verbands Deutscher Sportjournalisten (VDS) ausgezeichnet worden. Bei der Verkündung der besten Werke des Jahres am Montagabend landeten die Hintergrundgeschichten der beiden Portale erstmals ganz vorn.

Den ersten Platz schnappte sich "Einen ganzen Monat lang Boxing Day: Die Faszination Hallenfußball in den 1990er-Jahren" von SPOX-Autor Jochen Tittmar und Designer Pawel Moltschanow. Tittmar blickt dabei auf die Faszination des Hallen-Fußballs in den 90er-Jahren zurück, wofür er mit zahlreichen Protagonisten sprach und alte Mitschnitte herauskramte.

"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und bedanke mich bei allen, die daran mitgewirkt haben. Besonders freue ich mich, dass das mit so einem zeitlosen Text gelungen ist, den ich ehrlich gesagt schon seit einigen Jahren schreiben wollte", sagte Autor Tittmar.

Auf dem zweiten Platz landete "Der Musterschüler - Wie er sein Schicksal selbst in die Hand nahm, wer ihn förderte: Die Anfänge des Ilkay Gündogan" von den Autoren Kerry Hau und Dennis Melzer sowie Designerin Yee Shan Lee. Hau und Melzer zeichnen dabei den Start der Gündogan-Karriere auf Schalke und in Nürnberg nach.

Martin Volkmar, Head of Portals von SPOX und GOAL, sagte zum Erfolg der beiden Multimediastories aus den Federn seiner Autoren: "Der Gewinn des VDS-Online-Preises ist ein Meilenstein in der Geschichte von SPOX und 15 Jahre nach der Gründung eine Bestätigung unseres journalistischen Ansatzes, auf qualitativ hochwertigen, digitalen Sportjournalismus zu setzen. Das Lob gebührt aber nicht nur dem ausgezeichneten Autor Jochen Tittmar, sondern auch Pawel Moltschanow als verantwortlichem Grafiker, dem Video-Team und unserer gesamten Redaktion. Nicht zu vergessen die Kollegen von GOAL, deren ebenfalls herausragende Arbeit durch den zweiten Platz im Wettbewerb angemessen gewürdigt wurde. Rang eins und zwei sind für unser gemeinsames Redaktionsteam Ehre und zugleich Anspruch, unseren Weg weiterzugehen."

Platz 1: Einen ganzen Monat lang Boxing Day: Die Faszination Hallenfußball in den 1990er-Jahren

Platz 2: Der Musterschüler - Wie er sein Schicksal selbst in die Hand nahm, wer ihn förderte: Die Anfänge des Ilkay Gündogan