Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Vereinigungskampf im TV und Livestream

Im Boxsport geht es heute Nacht so richtig zur Sache. Tyson Fury kriegt es im Kampf um die Schwergewichtstitel mit Oleksandr Usyk zu tun. Wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, wird hier erklärt.

Die ganze Boxwelt musste lange warten, jetzt ist es endlich so weit! Die beiden noch ungeschlagenen Box-Weltmeister Tyson Fury und Oleksandr Usyk treffen im großen Vereinigungskampf um die Titel der Schwergewichtsklasse aufeinander. Es ist der letzte Kampf des Events und findet in der Kingdom Arena in Riad, Saudi-Arabien, statt. Um ca. 0 Uhr soll es losgehen.