"Kann mit großen EM-Spielen mithalten": Gigantische Einschaltquote beim Boxkampf zwischen Regina Halmich und Stefan Raab?

Am Samstag (20.15 Uhr, RTL) steigt in Düsseldorf der Showkampf zwischen der ehemaligen Box-Weltmeisterin Regina Halmich und dem Entertainer Stefan Raab. Klaas Heufer-Umlauf rechnet mit einem riesigen Interesse an dem Event.

"Ich rechne mit einer Einschaltquote, die mithalten kann mit großen EM-Spielen. Das wird absolut vergleichbar sein", sagte Heufer-Umlauf, als Moderator, Schauspieler, Sänger und Entertainer bekannt, im Podcast "Baywatch Berlin".

Zur Einordnung: Das Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM im Viertelfinale gegen Spanien verfolgten im Durchschnitt 26,13 Millionen Zuschauer am TV.

Die Zuschauer werden in aller erster Linie auf Raab gespannt sein, meinte Heufer-Umlauf. Schließlich ist der 57-Jährige seit mittlerweile neuneinhalb Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden.

"Man muss es wie Stefan Raab machen und zehn Jahre im eigenen Keller verbringen, damit die Leute sich wirklich fragen: Wie sieht er aus", so Heufer-Umlauf.