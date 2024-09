"Ich bin echt im falschen Film gelandet": Regina Halmich legt gegen Stefan Raab nach

© getty

Regina Halmich holt Metal-Queen Doro Pesch ins Boot

Halmich hat sich derweil Doro Pesch ins Boot geholt. Die Metal-Queen wird vor dem Fight die eigens komponierte Einlauf-Hymne "Justice for the Queen" singen.

"Diesen Kampf lasse ich mir keinesfalls entgehen, ich habe dafür sogar Konzerte verschoben. Ich bin bekanntlich ein riesiger Box-Fan und es ist mir eine große Freude und Ehre, erneut die Einlauf-Hymne für meine Freundin Regina zu singen", sagte Pesch der Bild.

Halmich besiegte Raab bereits 2001 und 2007 - bei beiden Kämpfen trat auch Pesch auf. "Ich dachte damals, das seien für Stefan Raab nur Spaß-Kämpfe. Aber so war es nicht. Stefan will unbedingt gewinnen und nimmt diese Kämpfe sehr ernst. Auf der Aftershow-Party war er beim letzten Mal dann überhaupt nicht in Feierlaune und hat sich ziemlich schnell verdrückt. Das fand ich schade", so die 60-Jährige.

Stefan Raab vs. Regina Halmich: Die Bilanz