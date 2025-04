Agit Kabayel vs. Frank Sanchez, Boxen: Datum, Termin, Ort, Übertragung Kampf im Free-TV und Livestream

Der Deutsche Agit Kabayel ist schon bald wieder im Ring im Einsatz. Sein nächster Gegner ist Frank Sanchez. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Box-Spektakel im Schwergewicht wissen müsst.

Während die Boxwelt am 18. Mai das ersehnte Schwergewichts-Spektakel zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk erwartet, ist für die deutsche Boxwelt auch ein anderer Kampf am selben Abend von Bedeutung. Gemeint ist der Fight zwischen dem Deutschen Agit Kabayel und dem Kubaner Frank Sanchez, der in der Schwergewichtsklasse absolviert wird. Es ist der siebte von zehn Kämpfen des Abends.

Wie Fury gegen Usyk ist auch Kabayel gegen Sanchez ein Kampf zweier ungeschlagener Boxer - und wegen ihrer Ranglistenpositionen auch ein Eliminatorkampf. Kabayel, in Leverkusen geboren, gewann jeden seiner 24 Kämpfe, 16 davon via Knockout. Sein Kontrahent hat 25 Kämpfe in den Beinen, 24-mal triumphierte er (17 KOs), einmal wurde einer seiner Kämpfe zu einem No Contest umentschieden.