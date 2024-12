Der FC Bayern München kriegt es in der Basketball-EuroLeague heute mit dem FC Barcelona zu tun. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell live im TV und...

Der FC Bayern München kriegt es in der Basketball-EuroLeague heute mit dem FC Barcelona zu tun. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt.

Der zweite Teil des 4. Spieltags in der EuroLeague steht am heutigen Freitag, den 20. Oktober, auf dem Plan. Dabei bilden eine von fünf Partien der FC Barcelona und der FC Bayern München. Die beiden Top-Mannschaften stehen sich um 20.30 Uhr im Palau Blaugrana in Barcelona gegenüber, dabei peilen die Katalanen ihren vierten Sieg im vierten Spiel im Grunddurchgang an. Die Münchner mussten bislang nur gegen Panathinaikos Athen eine Niederlage hinnehmen, während man gegen Alba Berlin und Baskonia Vitoria Gasteiz gewann.

EuroLeague: Die heutigen Spiele auf einen Blick

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 19.00 Uhr AS Monaco Alba Berlin 19.30 Uhr Anadolu Efes Istanbul Basket Club Valencia 20.15 Uhr Panathinaikos Athen Maccabi Electra Tel Aviv 20.30 Uhr FC Barcelona FC Bayern München 20.30 Uhr Virtus Bologna Roter Stern Belgrad

FC Barcelona vs. FC Bayern München, Basketball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EuroLeague im TV und Livestream?

Wer das EuroLeague-Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern nicht verpassen möchte, kommt nicht um MagentaSport herum. Dort wird die Begegnung nämlich live und in voller Länge übertragen. Der Beginn der Sendung wurde dabei für 20.15 Uhr angesetzt. Um diese Uhrzeit beginnt die kurze Vorberichterstattung. Als Kommentator des Spiels wird danach Sebastian Ulrich eingesetzt.

Ihr werdet jedoch dich drumrumkommen, für den Zugang zu MagentaSport zu bezahlen. Der Anbieter der Telekom teilt seine Nutzerinnen und Nutzer dabei in zwei Gruppen ein: in Telekom-Kunden und Nicht-Kunden. Wer Kunde bei der Telekom ist, zahlt um einiges weniger als die, die es nicht sind, nämlich 7,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 12,95 Euro im Monatsabo. Die Kosten für Nicht-Kunden sehen folgendermaßen aus: 12,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 19,95 Euro im Monatsabo.

FC Barcelona vs. FC Bayern München, Basketball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EuroLeague im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Darüber hinaus tickern wir bei SPOX das Aufeinandertreffen live mit.

Hier geht es zum Liveticker FC Barcelona vs. FC Bayern München.

FC Barcelona vs. FC Bayern München, Basketball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EuroLeague im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Barcelona - FC Bayern München

FC Barcelona - FC Bayern München Wettbewerb: EuroLeague

EuroLeague Spieltag: 4

4 Datum: 20. Oktober 2023

20. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Palau Blaugrana, Barcelona

Palau Blaugrana, Barcelona TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

EuroLeague: Die Tabelle am 4. Spieltag