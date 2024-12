Hammer in der EuroLeague bahnt sich an: Svetislav Pesic soll Team aus Dubai trainieren

Die EuroLeague hat sich offenbar tatsächlich dazu entschieden, ein Team aus Dubai aufzunehmen. Trainer der Mannschaft aus den Vereinigten Arabische...

Die EuroLeague hat sich offenbar tatsächlich dazu entschieden, ein Team aus Dubai aufzunehmen. Trainer der Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll Svetislav Pesic werden.

Gerüchte über den Beitritt eines Teams aus Dubai in die Königsklasse des europäischen Basketballs gibt es schon seit geraumer Zeit. Nun berichtet das spanische Portal Encestando, die EuroLeague wolle das Vorhaben zur kommenden Saison genehmigen.

Wie das Team heißen soll, ist bislang unklar. Dem Bericht zufolge werde aber Svetislav Pesic der neue Coach des Wüsten-Klubs. Der 74-Jährige, der 1993 die deutsche Nationalmannschaft zum EM-Titel führte und im September mit Serbien im WM-Finale am DBB-Team scheiterte, habe sich bereits für das Engagement in Dubai entschieden.

Der Verein aus Dubai soll außerdem in der adriatischen Liga ABA an den Start gehen, in der sich hauptsächlich Klubs aus dem früheren Jugoslawien tummeln.

EuroLeague: Auch Paris Basketball soll aufgenommen werden

Neben dem Team aus Dubai soll auch der neureiche französische Klub Paris Basketball in die EuroLeague aufgenommen werden, der aktuell unter der Leitung des früheren Bonn-Trainers Tuomas Iisalo im zweitklassigen Eurocup an den Start geht.

Sollte es tatsächlich so kommen, würden auf die europäischen Mannschaften lange Flugreisen zu Auswärtsspielen in die Wüste von bis zu acht Stunden warten. Aus der Bundesliga sind aktuell Bayern München und Alba Berlin in der EuroLeague vertreten.

Da die EuroLeague bereits in den vergangenen Monaten immer wieder verlauten ließ, expandieren zu wollen, dürfte die Liga von aktuell 18 Mannschaften auf 20 aufgestockt werden.