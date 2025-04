Die Miami Heat machen kurzen Prozess mit den Chicago Bulls. Denen wollte einfach gar nichts gelingen.

Miami konnte sich zum ersten Mal in dieser Saison gegen Chicago durchsetzen. Genau zum richtigen Zeitpunkt, denn so bleiben ihre Playoff-Hoffnungen noch weiter am Leben. Tyler Herro war der überragende Mann, für den Chicago einfach keine Antworten parat hatte.