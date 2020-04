NFL: Österreicher Sandro Platzgummer im Trainingskader der New York Giants

Sandro Platzgummer, Runningback der Swarco Raiders Tirol ist seinem Traum in der NFL zu spielen einen riesigen Schritt näher gekommen. Wie der Verein am Montag verkündete, hat es der Tiroler in den Trainingskader der New York Giants geschafft.

"Es war ein wahnsinnig schönes Gefühl, die erlösende Nachricht zu bekommen", berichtete Platzgummer auf Football-Austria. "Sorgen, dass es nichts wird, habe ich mir nicht gemacht, weil auch mein Weg zuhause gut funktioniert. Ich habe bewusst versucht, mir da keinen Druck zu machen", fügte der 23-Jährige hinzu.

Als Teilnehmer des International Pathway Programms gelang dem österreichischen Football-Talent der Sprung in die USA. Schafft er es im Sommertrainining erneut zu überzeugen, dann hat Platzgummer einen fixen Platz im 53-Mann Kader der Giants.

Sollte ihm dies allerdings nicht gelingen, so bleibt die Hoffnung auf einen zusätzlichen Platz im Trainingskader und einem Engagement in der Zukunft. Auch Football-Deutschland darf hoffen. David Bada wurde zum Training der Washington Redskins einberufen.