Ski alpin, Übertragung heute live: Teamevent bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker

Der letzte Wettkampf im Ski alpin steht für die Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Spielen 2022 an. Im Teamevent wird in Peking um die letzten Medaillen gekämpft. Alle Informationen zu der Übertragung des Rennens und wo Ihr dieses live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN abonnieren und damit das Teamevent bei Olympia 2022 im Livestream verfolgen!

Ski-Finale bei den Olympischen Spielen in Peking 2022! In den Einzelbewerben wurden bereits alle Medaillen vergeben, fehlt also nur noch das Teamevent. Dieses wird in der Nacht auf Sonntag, den 20. Februar, absolviert. Es ist das letzte Rennen bei Olympia, in dem die Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer antreten. Es ist auch das einzige Rennen, in dem Damen und Herren gemeinsam im Team antreten. Für das deutsche Team gehen Lena Dürr, Emma Aicher, Kira Weidle, Julian Rauchfuß, Alexander Schmid und Linus Straßer an dem Start.

Das Teamevent geht am Sonntag um 02.00 Uhr deutscher Zeit im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo über die Bühne. Für die deutschen Alpin-Athletinnen und -Athleten ist es die letzte Chance, noch eine Medaille zu holen. Der Teamwettbewerb sollte eigentlich am frühen Samstagmorgen deutscher Zeit stattfinden.

Wegen des heftigen Windes auf der Piste wurde der Wettbewerb dann mehrfach verschoben. Nun soll der Teamwettkampf in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgetragen werden. Die Verlegung sorgte dabei bei einigen Athleten und Athletinnen für Unmut: Viele hatten schon für Sonntag ihre Abreise aus Peking geplant - die Wettkämpfe im Weltcup stehen nämlich schon wieder vor der Tür.

Ski alpin, Übertragung heute live: Teamevent bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Das große Ski-alpin-Finale in Peking übertragen heute Nacht gleich mehrere Anbieter. Das Rennen wird sowohl im TV als auch im Livestream angeboten.

Ski alpin, Übertragung heute live: Teamevent bei Olympia 2022 in Peking im TV

Am Sonntag zeigt sich Eurosport und die ARD für die Übertragung der Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen zuständig. Die ARD beginnt seine Olympia-Übertragung um 01:35 Uhr am frühen Sonntagmorgen. Schon ab 01.00 Uhr seht Ihr auf Eurosport die Übertragung der Olympischen Spiele live.

Ski alpin, Übertragung heute live: Teamevent bei Olympia 2022 in Peking im Livestream

Die beiden Sender bieten Euch ebenfalls die Möglichkeiten ihre Übertragungen im Livestream zu schauen. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr in der kostenfreien ARD-Mediathek oder auf der sportschau-Website. Den Livestream von Eurosport könnt Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player verfolgen.

Den Livestream von Eurosport könnt Ihr ebenfalls als DAZN-Kunden sehen. Der Streamingdienst und der Sportsender sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht als DAZN-Abonnenten das gesamte Eurosport-Programm zu streamen.

Ein DAZN-Abo kostet 29,99 Euro im Monat. DAZN bietet auch ein Jahres-Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Habt Ihr vor dem 01. Februar ein Abo beim Streamingdienst abgeschlossen zahlt Ihr bis zum 31. Juli Euren üblichen Tarif.

Neben den Olympischen Spielen seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

© getty Lena Dürr trifft unter anderem für die deutsche Mannschaft beim Teamevent im Ski alpin bei Olympia 2022 an.

Ski alpin, Übertragung heute live: Teamevent bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin, Übertragung heute live: Teamevent bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch den Teamwettbewerb im Ski alpin im ausführlichen Liveticker. Falls Ihr das Spektakel also nicht live im TV oder Livestream sehen könnt, seit Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Ski alpin bei Olympia 2022 in Peking: Der Zeitplan