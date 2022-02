Zum zweiten Mal bei diesen olympischen Spielen werden sich die Damen der Ski alpin-Welt miteinander messen. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Rennen heute Nacht live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Keine zwei Tage nach dem Riesenslalom-Wettbewerb am Montag, begeben sich die Ski alpin-Damen erneut auf die Piste. Diesmal misst sich die Weltspitze in der Disziplin Slalom miteinander.

Mit von der Partie sind auch zwei deutsche Athletinnen: Zum einen die erst 18-Jährige Emma Aicher aus Berchtesgaden und zum anderen die 30-Jährige Routinier Lena Dürr aus Garmisch-Partenkirchen.

Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Event Mittwoch, 08.02. 03.15 Uhr Frauen: Slalom 1. Lauf Mittwoch, 08.02. 06.45 Uhr Frauen: Slalom 2. Lauf

Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Ski alpin-Fans! Das heutige Slalom-Rennen der Damen wird sowohl via TV als auch via Livestream komplett kostenfrei zu sehen sein. SPOX erklärt Euch, wann und wo Ihr was einschalten müsst.

Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im Free-TV

Wer sich die Veranstaltung im linearen Fernsehen zu Gemüte führen möchte, der hat zwei Möglichkeiten: Zum einen den öffentlich-rechtlichen Sender ORF1 und zum anderen Privatsender Eurosport.

Im Falle des ersteren beginnt die Übertragung zum ersten Lauf bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Startschuss, also um 2.45 Uhr. Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Lauf: Hier hat sich der Sender für einen Übertragungsstart um 6.05 Uhr entschieden.

Bei Eurosport entfällt die Vorberichterstattung, weshalb die Sendung auch nur wenige Minuten vor dem jeweiligen Auftakt zum ersten und zweiten Lauf ihren Anfang nimmt.

Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute im kostenlosen Livestream

Neben dem linearen Fernsehen, gibt es natürlich auch noch die Option, sich das Rennen im Livestream via Internet anzuschauen. Auch hier gibt es wieder mehrere Alternativen.

Die einzige kostenfreie Option stellt erneut der ORF über dessen sogenannte TVthek zur Verfügung. Dort läuft das gesamte Programm aus dem TV parallel und synchron - nur eben über das Internet.

Wer jedoch auf die Übertragung von Eurosport besteht, der oder die muss wohl oder übel seinen Geldbeutel in die Hand nehmen. Für die erste Option, den Eurosport-Player, über den es möglich ist, alle dem Unternehmen verfügbaren Live- und On-Demand-Inhalte konsumieren, werden jeden Monat 5,99€ fällig.

Die zweite Option ist dann sogar noch etwas teurer, verspricht jedoch ein wesentlich höheres Angebot an Sportinhalten. Die Rede ist hier vom Streaminganbieter DAZN. Seit einiger Zeit sind nämlich die beiden Kanäle Eurosport 1 und 2 mit in das Liveprogramm der Plattform integriert. Wer jedoch Zugriff darauf erhalten möchte, braucht ein entsprechendes Abonnement. Derzeit beläuft sich ein solches auf 29,99€ pro Monat oder 24,99€ pro Monat, wenn man sich für das Jahrespaket entscheidet. Wer sich also von Euch das größte Sportangebot, das es momentan auf dem deutschen Markt gibt, nach Hause holen will, kann über diesen Link direkt eine Mitgliedschaft abschließen.

© GEPA Eine von Österreichs größten Ski alpin-Hoffnungen bei Olympia: Katharina Liensberger.

Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute im Liveticker

Wer sich das Event heute nicht selbst anschauen kann, trotzdem aber nichts verpassen will, der kann gern auch bei unserem Liveticker vorbeischauen. Dank minütlicher Updates wird Euch garantiert nichts vom Rennen entgehen. Klickt Euch rein!

Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking: Übertragung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Ski alpin-Zeitplan bei Olympia