Max Franz nach Horrorsturz wieder in Österreich: "Wird ein langer Weg zurück"

Nach seinem Sturz am vergangenen Sonntag beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (USA) konnte Max Franz am Freitag mit einem Air Ambulance Jet von Vail (USA) wieder zurück nach Österreich gebracht werden.

Der Kärntner Max Franz kam am Sonntagvormittag beim Abfahrts-Training in Copper Mountain (USA) beim Training zu Sturz und verletzte sich dabei an beiden Beinen schwer.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in das Vail Health Hospital gebracht, wo nach einer genauen Untersuchung eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein, eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein und eine Schnittwunde am rechten Arm diagnostiziert wurden.

"Max hat bei einer Doppellinkskurve den Schwung zu eng angesetzt, sich dann mit dem Oberkörper im Tor verhakt und ist dann gestürzt. Es ist extrem schade, weil er sich mit seinem neuen Ausrüster für diese Saison sehr viel vorgenommen hat. Für unser Speedteam ist es eine enorme Schwächung", beschrieb Marko Pfeifer, der Sportliche Leiter des Ski Alpin Herren Teams, die dramatischen Szenen.

Max Franz: "Bin froh, dass ich wieder in Österreich bin"

Mittlerweile wurde Franz nach Graz geflogen, wo er von einem Ärzteteam rund um Dr. Jürgen Mandl im AUVA Unfallkrankenhaus Steiermark-Standort Graz in Empfang genommen wurde. "Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder in Österreich bin. Es wird ein langer und harter Weg zurück, aber ich bin guter Dinge", so Franz nach seiner Rückkehr.

"An den Sturz kann ich mich gut erinnern, es ging aber alles sehr schnell. Ich möchte mich bei den Ersthelfern, dem Team im Vail Hospital und allen weiteren Beteiligten sehr herzlich bedanken und ich bin sehr froh, dass die Rettungskette so gut funktioniert hat."

Der 33-jährige Speed-Spezialist muss sich nun weiteren Untersuchungen und operativen Eingriffen unterziehen.