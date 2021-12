Katharina Liensberger fällt nach Covid-Infektion aus

Bittere Nachrichten für Österreichs Ski-Ass Katharina Liensberger. Die Doppel-Weltmeisterin wurde auf das Coronavirus positiv getestet und muss nun pausieren. Damit fällt die 24-Jährige für den kommenden Riesentorlauf am Dienstag in Courchevel aus. Liensberger dürfte eine unbestimmte Zeit lang außer Gefecht bleiben.

"Das Ziel muss Lienz sein", verkündete der im ÖSV für Hochleistungssport zuständige Patrick Riml, der den ebenfalls positiv getesteten Cheftrainer Christian Mitter in Frankreich vertritt. Die beiden Betroffenen hatten zuletzt keinen Kontakt, sind geimpft und zeigen aktuell lediglich leichte Symptome.

Trotz des positiven Tests wurde Liensberger am Sonntagabend vom ÖSV als Courchevel-Teilnehmerin angegeben. Am Dienstag und Mittwoch gehen dort zwei Riesentorläufe über die Bühne. Für den 28. und 29. Dezember sind zudem in Lienz in Osttirol noch ein weiterer Riesentorlauf sowie ein Slalom geplant.