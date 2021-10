Riesentorlauf in Sölden: Ski alpin heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die neue Ski-alpin-Saison steht in den Startlöchern! In Sölden gehen die Herren nach der Sommerpause wieder an den Start. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Riesentorlauf live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Den Riesentorlauf der Herren in Sölden live im Livestream sehen. Hier geht es zum DAZN-Abo.

Knapp sieben Monate nach dem Ende der Ski-alpin-Saison in Lenzerheide gehen die Rennfahrer wieder auf die Piste. In Sölden sind sowohl die Damen als auch die Herren am Start.

Am Sonntag steht der Riesentorlauf der Männer auf dem Plan. Kann der Dominator der vergangenen Saison, Alexis Pinturault, gleich zum Auftakt wieder siegen? Neben dem Gesamtweltcup schnappte sich der Franzose in der vergangenen Saison nämlich auch die kleine Kristallkugel für die Riesenslalom-Disziplinenwertung.

Die Antwort darauf gibt es beim Weltcup-Auftakt. Im Folgenden erläutern wir Euch die verschiedenen Möglichkeiten, den Riesentorlauf in Sölden live im Free-TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen.

Ski Alpin - Riesentorlauf der Herren in Sölden: Datum, Termine, Infos

Wettbewerb: Weltcup

Weltcup Saison: 2021/22

2021/22 Runde: 1. Rennen (Saisonauftakt)

1. Rennen (Saisonauftakt) Datum: 24.10. (Männer)

24.10. (Männer) Start 1. Durchgang: 10 Uhr

10 Uhr Start 2. Durchgang: 13 Uhr

13 Uhr Austragungsort: Rettenbachgletscher in Sölden (Österreich)

© getty Alexis Pintutault gewinn in der vergangenen Saison die Disziplinwertung im Riesentorlauf.

Riesentorlauf in Sölden: Ski alpin heute live im Free-TV und Livestream - Übertragung in Österreich

Das österreichische Team um Stefan Brennsteiner, der sich in der vergangenen Saison zum besten Riesentorlauf-Fahrer krönte, wird versuchen, Pinturault und die internationale Konkurrenz auf der heimischen Strecke zu düpieren. Ob ihnen das gelingt, können österreichische Fans über mehrere Wege verfolgen.

Riesentorlauf in Sölden: Ski alpin heute live im Free-TV

Zum einen gibt es die Übertragung im Free-TV. Diese bleibt wie in den Vorjahren bestehen. Der ORF 1 zeichnet für diese verantwortlich. Ab 9.25 Uhr am Sonntag beginnt die Sendung mit den Vorberichten auf den ersten Durchgang.

Rainer Pariasek wird sie zusammen mit dem ehemaligen Weltklasse-Fahrer Benjamin Raich auf den Riesentorlauf einstimmen. Ab 9.55 Uhr übernehmen die Kommentatoren Oliver Polzer und Hans Knauss. Zuvor bringt Euch der ehemalige ÖSV-Rennläufer Joachim Puchner die Strecke mit einer Kamerafahrt näher.

Im Anschluss wird der erste Durchgang analysiert, ehe es ab 13 Uhr beim ORF weitergeht. Ab 13.25 Uhr startet dann die Übertragung mit dem zweiten Lauf und der Entscheidung.

Neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat auch Eurosport eine Übertragung im Programm. Diese beginnt um 9.50 Uhr. Der zweite Durchgang wird ebenfalls beim Sportsender gezeigt. Die Übertragung startet wiederum zehn Minuten vor dem ersten Läufer.

© GEPA Benjamin Raich und Rainer Pariasek begleiten für den ORF die Übertragung.

Riesentorlauf in Sölden: Ski alpin heute live im Livestream

Neben der klassischen TV-Übertragung bieten beide Sender zudem einen Livestream an. Beim ORF ist dieser in der ORF-TVthek kostenlos abrufbar.

Anders gestaltet es sich dagegen bei Eurosport. Der Livestream ist nicht kostenfrei zu empfangen, stattdessen nur über den Eurosport-Player erreichbar. Für ein Monats-Abo zahlt Ihr hier 6,99 Euro, das Jahres-Abo kostet 49,99 Euro.

Darüber hinaus ist der Livestream von Eurosport weiterhin dank der Kooperation auch auf DAZN abrufbar. Beim Netflix des Sports wurde jedoch im Oktober 2021 der Probemonat abgeschafft, somit benötigt Ihr auch hier ein Abonnement. Dieses ist für monatlich 14,99 Euro oder jährlich 149,99 Euro erhältlich. Neben den Livestreams von Eurosport beinhaltet dies zudem europäischen Spitzenfußball, US-Sport-Übertragungen (NBA, NFL) und vieles mehr an.

Hier könnt Ihr Euch das DAZN-Abonnement sichern.

Ski Alpin - Riesentorlauf in Sölden: Der Rennplan auf einen Blick

Am Sonntag sind die Durchgänge der Herren angesetzt, tags zuvor stehen schon die Damen auf den Ski. Auch sie tragen zum Auftakt einen Riesentorlauf aus.

Datum Rennen Uhrzeit Samstag, 23. Oktober 1. Lauf RTL Damen 10.00 - 11.00 Uhr 2. Lauf RTL Damen 13.15 - 14.15 Uhr Sonntag, 24. Oktober 1. Lauf RTL Herren 10.00 - 11.00 Uhr 2. Lauf RTL Herren 13.30 - 14.30 Uhr

Riesentorlauf in Sölden: Ski alpin heute live im Liveticker

Wie gewohnt verpasst ihr auch bei SPOX nichts von der neuen Ski-Saison. Wir stellen zu allen Rennen einen eigenen Liveticker parat.

Hier geht es zum Liveticker des Riesentorlaufs in Sölden.

Hier geht es zu unserer Liveticker-Übersicht.

Ski alpin - Rennkalender der Saison 2021/22