In Jasna steigt heute der nächste Ski-alpin-Weltcup-Slalom der Damen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Wettbewerb live im TV und Livestream sehen könnt.

Ski heute live: Wann und wo steigt der Slalom in Jasna?

Los geht es mit dem 1. Durchgang des Wettbewerbs bereits am heutigen Morgen: Um 9.30 Uhr soll die erste Fahrerin auf die Strecke gehen. Der 2. Durchgang steigt dann am Mittag. Dieser soll um 12.30 Uhr beginnen.

Austragungsort des Wettkampfs ist Jasna in der Mittelslowakei. Das Skigebiet zählt zu den größten Mitteleuropas.

Ski heute live: Slalom der Damen heute live im TV, Livestream sehen

Ihr könnt den Wettkampf von Katharina Liensberger und Co. heute live im Free-TV verfolgen. Der ORF zeigt beide Durchgänge live. Einschalten müsst Ihr dafür ORF1. Auch ein kostenloser Livestream der Übertragung wird angeboten.

Ebenfalls live mit dabei ist Eurosport. Der Sportsender zeigt den Großteil aller Wintersport-Events in diesem Winter live und sendet auch aus Jasna live.

Durch die Übertragung auf Eurosport könnt Ihr das Event auch live auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt alle Sportevents auf Eurosport 1 und Eurosport 2 live auf seiner Plattform - so also auch den Slalom der Damen in Jasna.

Ski heute live: Slalom der Damen heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr das Rennen auch bei uns im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu fast jedem Wintersport-Event einen Liveticker an - so also auch zum heutigen Slalom.

Hier geht es zum Liveticker der Damen in Jasna.

Ski: Die Weltcup-Gesamtwertung

Lara Gut-Behrami führt den Weltcup aktuell mit 1227 Zählern an. Petra Vlhova, die in Jasna ein Heimspiel haben wird, ist derzeit Zweite. Die beste Österreicherin ist Katharina Liensberger, die den neunen Platz in der Gesamtwertung einnimmt.