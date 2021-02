Ski-WM heute live: Super-G der Herren im TV und Livestream

Mit Verspätung findet am heutigen Donnerstag bei der Ski-WM der Super-G der Herren statt. SPOX informiert Euch darüber, wie Ihr das Rennen im TV und Livestream zu sehen bekommt.

Wintersport und mehr live auf DAZN erleben - jetzt Gratis-Probemonat abschließen

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ski-WM, Super-G der Herren heute live: Datum, Zeit, Ort

Am heutigen Donnerstag (11. Februar) soll es so weit sein. Für 13.00 Uhr ist bei der Ski-Weltmeisterschaft im italienischen Skiort Cortina d'Ampezzo der Super-G der Herren angesetzt. Zur Sache geht es auf der Vertigine-Piste.

Ursprünglich sollte das Rennen am Dienstag stattfinden, es wurde allerdings zu Wochenbeginn auf heute verschoben, da die Piste wegen starken Schneefalls in einem schlechten Zustand und daher nicht mehr befahrbar war. Das für heute anfangs geplante Abfahrtstraining der Herren ist durch die Verschiebung nun ausgesetzt.

Ski-WM: Super-G der Herren heute live im TV und Livestream

In Österreich seht Ihr den Super-G der Männer heute live bei ORF1. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch dazu auch online einen Livestream an, falls Ihr beispielsweise kein TV-Gerät in der Nähe habt.

© getty

Mit dabei sein könnt Ihr abgesehen von ORF1 auch bei Eurosport 2. Der Sender ist bereits ab 12.50 Uhr auf Sendung. Dass Eurosport 2 überträgt, bedeutet gleichzeitig auch: Das Rennen könnt Ihr auch per Livestream auf DAZN sehen. Der Streamingdienst hat eine Kooperation mit Eurosport und strahlt sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 auf seiner Plattform aus.

Um DAZN dauerhaft nutzen zu könnt, müsst Ihr Euch für ein Abo-Modell entscheiden. Wählen könnt Ihr zwischen einem Monatsabo in Höhe von 11,99 Euro pro Monat und einem Jahresabo mit einer Einmalzahlung von 119,99 Euro.

Neukunden bekommen die Möglichkeit, das Angebot von DAZN erst einmal 30 Tage lang kostenlos zu testen. Einschränkungen gibt es dabei keine. Danach entscheidet Ihr, ob Ihr mit einem Bezahlabo bleiben oder doch keine DAZN-Kunden werden wollt. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Abgesehen vom Wintersport sind auch Fußball mit der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 im Live-Programm von DAZN enthalten, genauso wie jede Menge US-Sport (NHL, NFL, NBA, MLB), Boxen, Handball, Motorsport, Rugby, MMA oder Darts. Für jeden Sportliebhaber dürfte etwas dabei sein.

Ski-WM: Super-G der Herren heute im Liveticker

Den Super-G der Herren erlebt Ihr heute auch bei SPOX - wenn auch nur schriftlich. Mit dem Liveticker bleibt Ihr nichtsdestotrotz stets auf dem Laufenden und verpasst nichts Wichtiges.

Ski-WM: Ausstehende Termine im Überblick