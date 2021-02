Ski heute live: Abfahrt der Damen bei der WM im TV und Livestream

Bei der Ski-WM steht heute die Abfahrt der Damen auf dem Programm. Ihr fragt Euch, wie Ihr den Wettkampf live im TV und Livestream sehen könnt? Wir liefern Euch alle Infos.

Verfolgt im Eurosport-Player von DAZN die Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo live und in voller Länge mit!

Ski heute live: Die Infos zur Abfahrt der Damen bei der WM

Am zweiten Tag der Ski-WM (die ersten Wettbewerbe am Montag und Dienstag wurden aufgrund von Nebel und Schnee abgesagt) steht die Abfahrt der Damen an. Diese sollen am heutigen Samstag, dem 13.2.2021, um 11 Uhr an den Start gehen.

Austragungsort der WM ist der italienische Skiort Corina D'Ampezzo. Zuschauer sind bei dem Wettbewerb nicht zugelassen.

Ski heute live: Die Abfahrt der Damen bei der WM heute im TV und Livestream

Die Ski-WM läuft live auf ORF1. Der Sender zeigt somit auch die Abfahrt der Damen. Peter Brunner wird den Wettkampf kommentierten, Alexandra Meissnitzer steht im als Co-Kommentatorin zur Seite. Das Rennen der Frauen wird auch live bei Eurosport zu sehen sein. Der Sportsender zeigt den Wettbewerb in voller Länge.

Das bedeutet, dass Ihr den Wettbewerb auch bei DAZN live sehen könnt. Der Grund dafür ist der Eurosport-Player von DAZN, auf dem das "Netflix des Sports" die Übertragungen auf Eurosport1 und Eurosport2 zeigt.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahresabo - Ihr entscheidet, welche Option Ihr bevorzugt! Neben Wintersport zeigt DAZN auch Fußball, US-Sport, Kampfsport, Golf, Tennis, Darts und vieles mehr.

Ski heute live: Die Abfahrt der Damen bei der WM im Liveticker

Natürlich könnt Ihr den heutigen Wettbewerb auch im Liveticker verfolgen. Dafür seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse!

Hier findet Ihr den Liveticker zur Damen-Abfahrt bei der WM in Italien.

Ski-Alpin-WM: Der Terminplan im Überblick