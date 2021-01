Ski heute live: Slalom der Herren in Chamonix im TV, Livestream und Liveticker

Der alpine Ski-Weltcup macht im französischen Chamonix Halt. Dort findet heute der nächste Slalom der Herren statt. SPOX erklärt Euch, wo Ihr den Lauf live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der Slalom der Herren startet am heutigen Samstag, den 30. Januar um 9.30 Uhr mit dem ersten Durchgang, der zweite Lauf beginnt dann drei Stunden später um 12.30 Uhr.

Ski heute live: Slalom der Herren in Chamonix im TV und Livestream

In Österreich nimmt sich ORF1 der Live-Übertragung im Fernsehen an. Sendungsstart ist dort um 9.15 Uhr. Verfolgen lässt sich der Lauf auch online per Livestream - bei ORF1, aber auch anderweitig.

Wer ein Abonnement bei DAZN hat, kann dort ganz einfach nach dem Eurosport-Channel suchen und den Slalom live miterleben. Der Streamingdienst strahlt sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 aus, womit Eurerseits auch andere Highlights des Ski-Weltcups betrachtet werden können.

Ski heute live: Slalom der Herren in Chamonix im Liveticker

Alternativ sei Euch gesagt: Den Slalom der Herren im französischen Chamonix könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. So verpasst Ihr definitiv nichts Wichtiges.

