Ski heute live: RTL der Herren (Alta Badia) und Super-G der Damen (Val-d'Isère) im Free-TV und Livestream sehen

Am Sonntagvormittag steigt erst der Herren-Riesenslalom in Alta Badia und anschließend der Super-G der Damen in Val-d'Isère. SPOX erklärt euch, wo ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

Am heutigen Sonntag steigt der Riesentorlauf der Herren und der Super-G der Damen.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist der Damen-Riesentorlauf in Alta Badia am Sonntagvormittag um 09:55 Uhr. Um 10:55 Uhr steigt der Damen-Super-G-in Val-d'Isère. Abgeschlossen wird das Programm mit dem zweiten Durchgang im RTL um 13:25 Uhr. Beide Bewerbe werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Sonntag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 09:55 Uhr Alta Badia Herren-Riesenslalom 1. DG SPOX DAZN, ORF eins 10:55 Uhr Val-d'Isère Damen-Super-G SPOX DAZN, ORF eins 13:25 Uhr Alta Badia Herren-Riesenslalom 2. DG SPOX DAZN, ORF eins

Nach Sturz: Saison-Aus für Nicole Schmidhofer

Skirennläuferin Nicole Schmidhofer hat sich am Freitag bei ihrem Sturz in der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isere einen Riss des Kreuzbandes und des Seitenbandes im linken Knie zugezogen. Das bestätigte eine MRT-Untersuchung in der Klinik Hochrum bei Innsbruck. Die Steirerin fällt damit für die Saison aus, es war ihr erstes Rennen in diesem Winter gewesen.