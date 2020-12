Herren-RTL in Santa Caterina: Ski-Alpin heute live im Free-TV und Livestream

Am heutigen Montag steigt der am Sonntag verschobene Riesentorlauf der Herren in Santa Caterina. Wir geben euch alle Infos zur TV-Übertragung und dem Liveticker.

Der Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren in Santa Caterina soll statt am Sonntag am heutigen Montag stattfinden. Wie die Rennleitung in der Früh mitteilte, könne die Sicherheit der Athleten am Sonntag nicht garantiert werden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Schon im Vorfeld hatte es wegen der vorhergesagten starken Schneefälle in der Region Bedenken ob der Durchführbarkeit der beiden Rennen gegeben. Der erste Riesentorlauf am Samstag ging trotzdem über die Bühne, Sieger war der Kroate Filip Zubcic.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Um 10:00 Uhr steigt der erste Durchgang im Herren-Riesenslalom. Um 13:00 Uhr findet das Finale des RTL statt. Übertragen werden beide Bewerbe auf ORF 1 im Free-TV. Ab 9:40 Uhr startet der öffentlich-rechtliche Sender den ersten Countdown, die Übertragung des 2. Durchgangs gibt es dann ab 12:40 Uhr. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Samstag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

© GEPA

LIVETICKER: Ski Weltcup am Montag

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier: