Dreharbeiten in Wien: Lindsey Vonn Hauptdarstellerin in Amazon-Prime-Serie

Eineinhalb Jahre nach ihrem Karriereende beschreitet Ex-Ski-Star Lindsey Vonn einen neuen Weg: Die 36-jährige US-Amerikanerin veröffentlicht eine neue Amazon-Prime-Serie. Nun befand sich Vonn auch für Dreharbeiten in Wien.

In der neuen Amazon Prime Serie "The Pack" begibt sich die heimische Pet-Tracking-Firma "Tractive" mit Vonn, zwölf Hunden und deren Besitzer auf Weltreise. Staffel 1 ist auf der Video-Streaming-Plattform bereits verfügbar. Die Hunde-Besitzer haben die Chance, 500.000 Dollar für sich selbst und 250.000 Dollar für eine Tierschutzorganisation zu gewinnen.

Zuletzt befand sich Vonn für Dreharbeiten in Wien. Auf Instagram nützte Vonn die Gelegenheit, von der österreichischen Hauptstadt zu schwärmen.

"Österreich! Eines meiner liebsten Länder auf der Welt. Ich war hier eine Million Mal, aber habe nie Zeit in Wien verbracht. So eine wundervolle Stadt", so Vonn.