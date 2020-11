Ski Alpin heute LIVE: Damen Slalom in Levi im TV, Livestream und Liveticker

Der Ski-Zirkus ist endlich zurück! In Levi duellieren sich am Samstag die besten Damen-Athletinnen des Wintersports um den Slalom-Sieg. SPOX zeigt, wo man das Rennen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Österreichs Ski-Technikerinnen bereiteten sich in Kaabdalis (Schweden) auf die beiden Weltcup-Slaloms am 21./22. November in Levi (Finnland) vor. Der Rückflug nach Österreich erfolgte am Sonntag, am Mittwoch ging es dann für den gesamten Weltcup-Tross in einer "Bubble" ab Zürich zum nächsten Weltcuport nördlich des Polarkreises.

Das österreichische Aufgebot wurde vom Sportlichen Leiter Christian Mitter mit Magdalena Egger, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Bernadette Lorenz, Chiara Mair, Bernadette Schild und Katharina Truppe festgelegt. Beim Sieg der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin landete im Vorjahr die Kärntnerin Katharina Truppe hinter der Schweizerin Wendy Holdener an dritter Stelle.

Startzeiten beim Damen-Slalom

Uhrzeit Rennen Übertragung 10.10 Uhr Erster Durchgang DAZN, tvthek, Liveticker 13.10 Uhr Zweiter Durchgang DAZN, tvthek, Liveticker

Slalom von Levi: TV-Übertragung und Livestream

DAZN zeigt das Rennen von Levi live. Über den Eurosport-Channel wird die Entscheidung in Finnland im Livestream gezeigt, für Neukunden ist der erste Monat des DAZN-Abos gratis - und jederzeit kündbar!

Der ORF überträgt das Event ebenso wie die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender.

LIVETICKER: Ski Alpin aus Finnland

Alle User, die das Rennen nicht live im Stream oder TV schauen können, sind mit dem SPOX-Liveticker bestens versorgt. Hier entlang!

Der Damen-Slalom-Weltcup im Vorjahr: Das Endergebnis