Ski Alpin heute live: Damen Parallel-Riesentorlauf von Lech/Zürs im TV, Livestream & Liveticker

Am heutigen Donnerstag startet in Lech/Zürs das Doppelevent des Parallel-Riesentorlaufs beginnend mit den Damen. SPOX zeigt, wo das Rennen im TV und Livestream zu sehen ist.

Heute sind die Frauen mit Lokalmatadorin Katharina Liensberger am Start. Levi-Doppelsiegerin Petra Vlhova geht dabei auf die nächsten großen Punkte für den Gesamtweltcup los. Dies in Abwesenheit von US-Superstar Mikaela Shiffrin. Die 25-Jährige, die am vergangenen Slalom-Wochenende in Levi mit den Plätzen zwei und fünf auf die Weltcup-Bühne zurückgekehrt ist, nutzt die Zeit laut APA-Informationen für bisher zu kurz gekommenes Training.

Parallel-RTL der Damen in Lech im TV & Livestream

Das Rennen wird vom öffentlichen Rundfunk ORF übertragen und daher frei empfangbar. Die Qualifikation startet um 10:00 Uhr und wird ebenso wie das Finale mit den 16 besten Läuferinnen (17:45 Uhr) übertragen. Kommentiert wird das Event von Peter Brunner und Slalom-Experte Thomas Sykora.

Parallel-Riesenslalom (Damen) in Lech Zürs im Liveticker

Zudem liefern wir für alle ohne Stream und TV einen umfassenden Liveticker. Bitte hier entlang.

FIS Weltcup: Die Termine im restlichen Jahr 2020