Ski-News: Ricarda Haaser muss Saison beenden - Marco Odermatt feiert Comeback in Kitzbühel

Ricarda Haaser muss die Ski-Weltcup-Saison vorzeitig beenden. Bei der 26-Jährigen wurde im Rahmen einer MRI-Untersuchung im Klinikum Hochrum ein Bandscheibenvorfall im letzen Lenden- und ersten Kreuzbeinwirbel diagnostiziert. Die Tirolerin wird sich nun laut einer ÖSV-Aussendung einer konservativen Therapie mit Infiltrationen unterziehen und ganz auf ihre Genesung konzentrieren.

Haaser konnte in diesem Winter bisher keine Weltcup-Platzierung in den ersten zehn einfahren. Im Gesamtklassement liegt sie an 45. Stelle.

Im Gegensatz zu Haaser ist Anna Veith am Wochenende bei den Rennen in Bansko dabei. Nach den Angaben des ÖSV nimmt die Salzburgerin die Abfahrt am Freitag als Training für den Super-G am Sonntag mit. Demnach nutzt sie die Rennbedingungen, um sich bestmöglich auf Sonntag vorzubereiten. Ob Veith auch die Abfahrt am Samstag bestreitet, wird kurzfristig entschieden.

Marco Odermatt: Comeback im Super-G von Kitzbühel

Überraschend früh kehrt Marco Odermatt in den alpinen Ski-Weltcup zurück. Der Schweizer, der Anfang Dezember den Super-G in Beaver Creek gewonnen hat, trainierte zuletzt auf der Reiteralm und fühlt sich für den Super-G am Freitag in Kitzbühel bereit.

Odermatt hatte sich am 23. Dezember im Riesentorlauf in Alta Badia einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen. Er war nicht gestürzt und hatte das Rennen auf Platz fünf beendet. Odermatt wurde operiert, der Heilungsverlauf erlaubt nun bereits ein Comeback.

Odermatt startet mit 3 in den Super-G, Vincent Kriechmayr kommt mit 9, Max Franz mit 10 und Matthias Mayer mit 11. Eröffnet wird das Rennen von Vorjahressieger Josef Ferstl aus Deutschland.

© GEPA

ÖSV-Aufgebot für die Rennen ins Bansko

Michaela Heider, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Elisabeth Reisinger, Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler, Anna Veith, Stephanie Venier