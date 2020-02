Ski Alpin Live: Herren-Abfahrt (Garmisch-Partenkirchen) & Damen-Abfahrt (Sotschi) im Livestream & TV schauen

Die Damen-Abfahrt in Rosa Khutor musste wegen der anhaltenden Schneefälle abgesagt werden. Der Ski-Februar beginnt somit lediglich mit den Herren bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen (LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER). SPOX verrät, wo das Rennen im TV, Liveticker und Livestream zu sehen ist.

Ski-Weltcup: Damen-Abfahrt in Sotschi abgesagt

Das Abfahrtstraining sowie das anschließende Rennen der Damen muss wegen der starken Schneefälle in den vergangenen Tagen abgesagt werden, die Piste konnte nicht rechtzeitig bereitgestellt werden. Da für die Austragung der Abfahrt ein Trainingslauf notwendig ist, hätte dieser am Samstag unmittelbar vor dem Rennen stattfinden sollen. Auch das Programm am Sonntag steht damit auf der Kippe.

Bei den Herren konnte nur eine Trainingsfahrt auf verkürzter Strecke stattfinden, weshalb auch das Rennen am Samstag nicht über die volle Länge stattfindet. Matthias Mayer fällt aufgrund einer Grippe aus.

Herren-Abfahrt & Damen-Abfahrt: TV-Übertragung und Livestream

Über den Eurosport-Channel seht ihr auf DAZN den gesamten Ski-Weltcup sowie die Herren-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen live. Ab 11:30 Uhr zischen die Speed-Spezialisten den Hang hinunter. Die Abfahrt der Damen musste wegen Schneefällen abgesagt werden.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 08.00 Uhr Rosa Khutor (RUS) Abfahrtstraining Damen abgesagt - 10.30 Uhr Rosa Khutor (RUS) Abfahrt der Damen abgesagt - 11.30 Uhr Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt der Herren SPOX DAZN, ORF

Abfahrt der Herren und Damen im Liveticker

Für alle, die sämtliche Rennen nicht vor dem Fernseher verfolgen, bietet sich der SPOX-Liveticker als perfekte Alternative an, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Februar

der Herren

Datum Ort Disziplin Sieger 01.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Abfahrt 02.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (GER) Riesenslalom 08.02.2020 Chamonix (FRA) Slalom 09.02.2020 Chamonix (FRA) Parallel-Riesenslalom 15.02.2020 Yanqping (CHN) Abfahrt abgesagt 16.02.2020 Yanqping (CHN) Super-G abgesagt 22.02.2020 Yuzawa Naeba (JAP) Riesenslalom 23.02.2020 Yuzawa Naeba (JAP) Slalom 28.02.2020 Hinterstoder (AUT) Kombination 29.02.2020 Hinterstoder (AUT) Super-G 01.03.2020 Hinterstoder (AUT) Riesenslalom

der Damen