Dominik Paris erleidet Kreuzbandriss: "Meine Saison ist damit beendet"

Das italienische Speed-Ass Dominik Paris zog sich im Super-G-Training im Kitzbüheler Vorort Kirchberg einen Kreuzbandriss zu und fällt für die restliche Saison aus.

Bittere Nachricht für alle Ski-Fans. Dominik Paris verletzte sich am Knie und wird keine Rennen mehr in dieser Saison bestreiten können. Der 30-jährige Abfahrts-Experte stürzte im Training in Kirchberg relativ harmlos, jedoch folgenreich.

"Der Ski hat beim lockeren Abrutschen gegriffen, das Kreuzband hat die plötzliche Belastung nicht ausgehalten und ist gerissen", schildert der kernige Südtiroler entgegen Rai Südtirol den Vorfall. "Meine Saison ist damit beendet", so Paris konsterniert.

In den nächsten Tagen sollen weitere Untersuchungen stattfinden, um eine fachliche Diagnose ziehen zu können. Mit dem Ausfall von Dominik Paris scheint auch der Kampf um die Kugel im Abfahrts-Weltcup entschieden, denn Beat Feuz liegt mit 400 Punkten knapp 16 Punkte vor dem zweiten Paris.

Weltcup-Stand: Abfahrt Herren