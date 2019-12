Ski Alpin heute live: Herren-Riesenslalom (Alta Badia) & Damen-Abfahrt (Val d'Isere) im TV & Livestream sehen

Den Auftakt am Ski-Sonntag machen die Herren, mit dem 1. Durchgang beim Riesenslalom in Alta Badia um 10:00 Uhr (im Eurosport-Channel live auf DAZN und im LIVETICKER). Der 2. Durchgang startet ab 13:00 Uhr. Auf dem Programm steht auch die Damen-Abfahrt in Val d´Isere um 11:00 Uhr (im Eurosport-Channel live auf DAZN und im LIVETICKER), der Bewerb soll statt der eigentlich angesetzten Kombination nachgeholt werden. SPOX erklärt, wo die Rennen live im TV und Livestream zu sehen sind.

Jetzt einen Gratismonat bei DAZN sichern und den alpinen Skiweltcup im Eurosport-Channel live mitverfolgen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der letzte Riesenslalom datiert vom 8.12. zurück. Damals gab es eine bittere Pleite für das ÖSV-Team, bester Österreicher wurde Matthias Mayer auf Rang 19. Für den eigentlichen Speed-Fahrer ist dies jedoch ein gutes Ergebnis, der in Val´Isere nicht an den Start gehen wird. Roland Leitinger landete auf Platz 21, Marco Schwarz auf der 25, während Dominik Raschner den 28. Rang belegte.

Vincent Kriechmayr übernimmt Führung, Matthias Mayer Dritter

© GEPA

Nach dem Super-G-Sieg von Vincent Kriechmayr am Freitag in Gröden, übernahm der ÖSV-Star die Tabellenspitze der Gesamtwertung mit 312 Punkten. "Jeder hat gewusst, dass ich nach Beaver Creek mit meiner Leistung überhaupt nicht zufrieden war, vor allem mit dem Super-G. Die Abfahrt war eh sehr gut. Ich habe versucht, den Schalter umzulegen, aus den Fehlern zu lernen - und das ist mir gelungen", resümierte Kriechmayr. Alexis Pinturault (FRA) folgt mit 264 Zählern auf Platz zwei, während sich Matthias Mayer mit mit nur 7 Punkten Rückstand auf dem dritten Rang befindet.

Damen-Abfahrt wird Sonntag nachgeholt

Wegen einer stellenweise brüchigen Piste infolge heftigen Neuschnees sagten die Organisatoren die Damen-Abfahrt in den französischen Alpen am Samstag ab. Der Bewerb soll am Sonntag (11.00 Uhr) statt der eigentlich angesetzten Kombination nachgeholt werden.

Bis dahin sind die bis zu 140 Pistenarbeiter gefordert. Denn die widrigen Bedingungen setzten der bereits verkürzten Strecke vor allem im oberen Teil zu. Nicole Schmidhofer wäre wie andere ÖSV-Kolleginnen nach guten Trainingserfahrungen am Samstag zunächst gerne gefahren. "Mich zipft's voll an. Aber ich habe mir das erklären lassen", schwenkte die Steirerin ein und verwies auf einen Verantwortlichen des Ski-Weltverbands FIS, der beim Befahren an mehreren Stellen eingesunken sei.

Herren-Riesentorlauf und Damen-Abfahrt: TV-Übertragung & Livestream vom Ski-Weltcup

DAZN zeigt beide Rennen vom Samstag live, im Eurosport-Channel läuft der Stream. Für Neukunden ist der erste Monat gratis, danach kostet ein Abo 11,99 Euro pro Monat und beinhaltet auch Spitzenfußball aus der Champions League, US-Sport und vieles mehr. Hier geht's zum Gratismonat!

In Österreich überträgt der ORF die Rennen im linearen Fernsehen live.

Riesenslalom der Herren & Abfahrtder Damen: Auch im Liveticker

Alle Rennen werden zudem von SPOX im umfassenden LIVETICKER begleitet:

Uhrzeit Durchgang Ort Disziplin LIVETICKER TV 10.00 Uhr 1 Alta Badia (ITA) Riesenslalom Herren SPOX DAZN, ORF 11.00 Uhr 1 Val d´Isere (FRA) Abfahrt Damen SPOX DAZN, ORF 13.00 Uhr 2 Alta Badia (ITA) Riesenslalom Herren SPOX DAZN, ORF

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Dezember

Der Herren:

Datum Ort Disziplin Sieger 06.12.2019 Beaver Creek (USA) Super-G Odermatt 07.12.2019 Beaver Creek (USA) Abfahrt Feuz 08.12.2019 Beaver Creek (USA) Riesenslalom Ford 15.12.2019 Val d'Isere (FRA) Slalom Pinturault 16.12.2019 Val d'Isere (FRA) Riesenslalom abgesagt 20.12.2019 Gröden (ITA) Super-G Kriechmayr 21.12.2019 Gröden (ITA) Abfahrt abgesagt 22.12.2019 Alta Badia (ITA) Riesenslalom 23.12.2019 Alta Badia (ITA) Parallel-Riesenslalom 28.12.2019 Bormio (ITA) Abfahrt 29.12.2019 Bormio (ITA) Kombination

Der Damen: