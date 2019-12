Riesenslalom von Beaver Creek: Debakel für ÖSV-Herren

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Beaver Creek hat es für die ÖSV-Herren eine herbe Niederlage gesetzt. In einer ersatzgeschwächten Mannschaft belegte Speed-Spezialist Matthias Mayer als bester Österreicher Platz 19. Schlechter war der ÖSV in Beaver Creek noch nie klassiert. Den Sieg holte sich sensationell Tommy Ford (USA) vor Henrik Kristoffersen (+0,80) und Leif Kristian Nestvold-Haugen (+1,23).

"Es geht in die richtige Richtung, aber nur mit kleinen Schritten. Vielleicht fahre ich im nächsten Rennen schon mit einer niedrigeren Startnummer", sagte Roland Leitinger, der auf Platz 21 landete. Marco Schwarz beendete das Rennen auf Platz 25, Dominik Raschner machte als 28. erstmals Weltcup-Punkte im Riesenslalom. Für den ÖSV war es das zweitschlechteste Ergebnis in einem Riesenslalom für den ÖSV überhaupt.

Manuel Feller verpasste das Rennen aufgrund eines Bandscheibenvorfalls. Er wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Stefan Brennsteiner war im ersten Durchgang ausgeschieden.

Für die Mannschaft des Österreichischen Skiverbandes ging am Sonntag auch eine stolze Serie zu Ende. Seit 2007 war in Beaver Creek bei einem Riesentorlauf immer ein Österreicher - meist in Form von Marcel Hirscher - auf dem Podest gestanden. "Wir sind zu weit weg. Wir haben noch einiges aufzuholen", sagte der ÖSV-Herrencheftrainer Andreas Puelacher im ORF.

Immerhin behält Matthias Mayer die Führung im Gesamtweltcup.

Weitere Infos folgen.

© GEPA

Ergebnisse: Herren-Riesenslalom von Beaver Creek