Damen-Riesenslalom von Courchevel: Brignone siegt - Shiffrin am Boden zerstört

Der Riesenslalom von Courchevel hat die dritte unterschiedliche Siegerin im dritten Rennen gebracht. Federica Brignone gewann mit einem hauchdünnen Vorsprung von 4/100 auf Mina Fürst Holtmann, die vor lauter Freude über ihr erstes Weltcup-Podium trotzdem ausgiebig jubelte. Wendy Holdener freute sich ebenfalls über ihr erstes Riesenslalom-Podest, was sie im Zielraum zu Tränen rührte. Die ÖSV-Damen waren einmal mehr deutlich abgeschlagen, ebenso wie Mikaela Shiffrin.

"Ich war sehr aggressiv. Mit dem Schnee war es eigentlich ganz einfach. Er hat es zugelassen, zu attackieren", sagte Brignone im Ziel. "Ich war so glücklich, es war wirklich knapp."

Mikaela Shiffrin belegte nur Platz 17 und zeigte sich nach dem Rennen bitter enttäuscht und ratlos. "Ich fühlte mich im zweiten Durchgang besser, aber es war noch immer nicht schnell. Die anderen Mädels sind verdammt schnell, sie verdienen es, zu gewinnen", sagte Shiffrin zu ihrer Leistung.

Und weiter: "Es ist herzzerreißend, aber so ist es. Mein Material ist sehr gut, da will ich keine Ausrede finden. Es ist nicht das Ende der Welt. In meinem Kopf werde ich das aber kaum verarbeiten können." Shiffrin landete erstmals in diesem Kalenderjahr in einem Technikrennen nicht auf dem Podest. In den letzten beiden Jahren hatte sie das Rennen in Frankreich jeweils gewonnen.

"Der Rückstand ist etwas besser als im ersten Durchgang", sagte Ricarda Haaser, die als 15. mit +1.35 Rückstand beste Österreicherin wurde.

"Ich bin schon ein bisschen enttäuscht", sagte Rebensburg, die zeitgleich mit Vlhova um vier Hundertstel das Podium verpasste, im BR. Dennoch mache ihr das Riesenslalom-Fahren "wieder Spaß", betonte sie. Nach den Plätzen 13 und sieben zum Saisonstart in Sölden und Killington hat die Olympiasiegerin von 2010 ihr Material-Setup etwas verändert - und dabei offenbar ein gutes Händchen gehabt. "Ich habe endlich wieder das Gefühl, dass ich wieder die Chefin bin, wenn ich da runter fahre", sagte sie.

Platz Athletin Zeit Rückstand 1. DG 2. DG 1. Federica Brignone (ITA) 2:12,59 Min. 1:07,28 1:05,31 2. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:12,63 +0,04 1:07,15 1:05,48 3. Wendy Holdener (SUI) 2:13,03 +0,44 1:07,52 1:05,51 4. Petra Vlhova (SVK) 2:13,07 +0,48 1:07,31 1:05,76 . Viktoria Rebensburg (GER) 2:13,07 +0,48 1:07,66 1:05,41 6. Sara Hector (SWE) 2:13,18 +0,59 1:07,62 1:05,56 7. Marta Bassino (ITA) 2:13,36 +0,77 1:07,25 1:06,11 8. Maria Therese Tviberg (NOR) 2:13,45 +0,86 1:08,28 1:05,17 9. Marlene Schmotz (GER) 2:13,48 +0,89 1:08,67 1:04,81 10. Alice Robinson (NZL) 2:13,57 +0,98 1:07,64 1:05,93 11. Tessa Worley (FRA) 2:13,80 +1,21 1:07,99 1:05,81 12. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:13,81 +1,22 1:08,03 1:05,78 13. Lara Gut-Behrami (SUI) 2:13,82 +1,23 1:07,99 1:05,83 14. Meta Hrovat (SLO) 2:13,88 +1,29 1:08,16 1:05,72 15. Ricarda Haaser (AUT) 2:13,94 +1,35 1:08,16 1:05,78 16. Sofia Goggia (ITA) 2:14,08 +1,49 1:09,15 1:04,93 17. Mikaela Shiffrin (USA) 2:14,24 +1,65 1:08,48 1:05,76 18. Katharina Truppe (AUT) 2:14,37 +1,78 1:08,23 1:06,14 19. Kristin Lysdahl (NOR) 2:14,48 +1,89 1:08,23 1:06,25 20. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:14,61 +2,02 1:09,40 1:05,21 21. Katharina Liensberger (AUT) 2:14,74 +2,15 1:08,40 1:06,34 22. Kaja Norbye (NOR) 2:14,78 +2,19 1:09,00 1:05,78 23. Eva-Maria Brem (AUT) 2:14,83 +2,24 1:08,31 1:06,52 24. Alexandra Tilley (GBR) 2:14,96 +2,37 1:08,86 1:06,10 25. Tina Robnik (SLO) 2:15,12 +2,53 1:08,98 1:06,14 26. Ana Bucik (SLO) 2:15,24 +2,65 1:09,25 1:05,99 27. Aline Danioth (SUI) 2:15,29 +2,70 1:09,26 1:06,03 28. Irene Curtoni (ITA) 2:15,38 +2,79 1:09,14 1:06,24 29. Michelle Gisin (SUI) 2:15,41 +2,82 1:09,41 1:06,00 30. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:19,86 +7,27 1:09,12 1:10,74