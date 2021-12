"Nicht bereit": Dominic Thiem muss Comeback verschieben

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem muss sein Comeback verschieben. Das vermeldete der 28-Jährige am Mittwoch.

Ursprünglich hätte Dominic Thiem am Donnerstag bei den Mubadala World Tennis Championships in Adu Dhabi sein Comeback feiern sollen - daraus wird aber nichts.

"Ich habe mich darauf gefreut, in Abu Dhabi wieder in den Wettkampf einzusteigen, aber ich bin noch nicht bereit, wieder auf höchstem Niveau zu spielen", so Thiem am Mittwoch via Twitter.

"Es ist enttäuschend, dieses Jahr nicht teilnehmen zu können, aber ich muss meine Vorbereitung auf die kommende Saison fortsetzen. Ich hoffe wirklich, in Zukunft zur Mubadala World Tennis Championship zurückkehren zu können“, erklärt Thiem.

Seit Juni pausiert Österreichs bester Tennisspieler wegen einer Handgelenksverletzung. Thiem, der sich für eine konservative Therapie entschied, plant bei den Australien Open und French Open wieder voll angreifen zu können.