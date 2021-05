Underdog Lorenzo Sonego ringt Dominic Thiem in Rom nieder

Dominic Thiem muss sich im Achtelfinale von Rom Lorenzo Sonego mit 4:6, 7:6 und 6:7 geschlagen geben.

Lorenzo Sonego hatte in dieser Partie insgesamgt 14 Breakchancen und man kann ihm fast nur vorwerfen, dass er nur drei von ihnen verwertet hat.

Ein überaus spannendes Match geht nach fast dreieinhalb Stunden zu Ende und Dominic Thiem hat sich im dritten Satz quasi selbst geschlagen, nachdem er bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen hat.

Der letzte im Turnier verbliebene Italiener hat es aber am heutigen Abend etwas mehr gewollt. Er hat sich nie aufgegeben, über die gesamte Zeit gekämpft und dem Österreicher keine Punkte geschenkt.

Thiem wirkte am Ende nicht mehr so konzentriert und Sonego hat eiskalt zugeschlagen. Damit zieht der 26-Jährige verdient in das Viertelfinale ein.

In diesem wartet morgen die nächste schwere Aufgabe auf Sonego. Nicht vor 19 Uhr geht es gegen den Russen Andrey Rublev.