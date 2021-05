Dominic Thiem - Marton Fucsovics: ATP Masters in Rom heute im TV und Livestream sehen

Am Mittwoch trifft Dominic Thiem in Rom nicht vor 10:00 Uhr auf Marton Fucsovics. Wie ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Nach dem Halbfinal-Aus gegen Alexander Zverev beginnt für Dominic Thiem in Rom der Anlauf auf den nächsten Titel. Zum Start trifft der Österreicher auf den Ungarn Marton Fucsovics.

Fucsovics knackte in Runde eins Lucky Loser Yoshihito Nishioka deutlich mit 6:0 und 6:2.

Für Thiem ist der 29-Jährige kein völlig Unbekannter: Einmal trafen die beiden bereits aufeinander, Thiem siegte in Hamburg in Jahr 2019 mit 7:5 und 6:1.

Dominic Thiem vs. Marton Fucsovics im TV und Livestream

Das Auftakt-Match von Dominic Thiem in Rom wird live und exklusiv auf Sky übertragen. Die Partie gegen Fucsovics läuft am Mittwoch nicht vor 10:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4.

Sky zeigt alle Spiele von Österreichs Nummer 1 in Rom live

© getty Dominic Thiem

Die ATP Weltrangliste im Überblick

Rang Name Alter Punkte Turniere 1 Novak Djokovic 33 11.963 19 2 Rafael Nadal 34 9.810 17 3 Daniil Medvedev 25 9.700 24 4 Dominic Thiem 27 8.365 23 5 Stefanos Tsitsipas 22 7.910 29 6 Alexander Zverev 24 6.125 28 7 Andrey Rublev 23 6.000 28 8 Roger Federer 39 5.875 17 9 Diego Schwartzman 28 3.765 27 10 Matteo Berrettini 25 3.493 24

Trotz seines Titelgewinns beim Masters in Madrid tritt Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste auf der Stelle. Der 24-Jährige aus Hamburg, der am Sonntag zum zweiten Mal nach 2018 in der spanischen Hauptstadt triumphierte, bleibt im Ranking auf Platz sechs. Den Rückstand auf den fünftplatzierten Griechen Stefanos Tsitsipas verkürzte Zverev jedoch auf 665 Punkte.

An der Spitze steht unverändert Australian-Open-Champion Novak Djokovic (Serbien), der Russe Daniil Medwedew verdrängte dahinter Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) wieder von Platz zwei.

Andreescu sagt Teilnahme an WTA-Turnier in Rom ab

Die kanadische Tennisspielerin Bianca Andreescu hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Rom (10. bis 16. Mai) aufgrund der COVID-19-Richtlinien in Italien absagen müssen. Die Nummer sechs der Welt hatte bereits das Turnier in Madrid verpasst, da sie mit dem Coronavirus infiziert war.

"Obwohl ich nach meiner Isolation in Madrid negativ getestet wurde und in den vergangenen Tagen wieder voll im Training war, laufe ich aufgrund der Regeln der italienischen Regierung Gefahr, erneut isoliert zu werden, wenn ich nach Italien reise", schrieb Andreescu auf Instagram.

Für die 20-Jährige, die 2019 überraschend die US Open gewonnen hatte, ist die Absage der nächste Rückschlag. Anfang April hatte sie im Endspiel des WTA-Turniers in Miami wegen einer Knöchelverletzung aufgeben müssen.