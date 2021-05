Dominic Thiem - Alexander Zverev: ATP Masters Halbfinale in Madrid heute im TV und Livestream sehen

Am heutigen Samstag trifft Dominic Thiem im Halbfinale des ATP Masters in Madrid um 16:00 Uhr auf Alexander Zverev. Wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Dominic Thiem setzte sich im Viertelfinale von Madrid mit 3:6, 6:3 und 6:4 gegen John Isner durch. Wie in den Durchgängen eins und zwei kam es auch im dritten Satz nur zu einem Break, das über den Satzausgang entschied.

Beide Spieler brachten ihre Aufschlagspiele im dritten Durchgang bis zum Stand von 4:4 durch, wobei Thiem einem Break in diesem Satz bis dahin näher war als der US-Amerikaner. Im neunten Spiel des dritten Durchgangs hatte der Österreicher dann zwei Breakbälle und konnte die zweite Breakchance zur 5:4-Führung nutzen.

Im Anschluss servierte der 27-Jährige erfolgreich zum Satz- und somit Matchgewinn aus. John Isner absolvierte ein gutes Match, konnte sein Spielniveau aus dem ersten Satz aber nicht ganz halten. Der Weltranglistenvierte präsentierte sich in den entscheidenden Momenten nervenstark und belohnt sich dafür mit dem Halbfinal-Einzug.

Dort trifft der Österreicher am heutigen Samstag auf Alexander Zverev.

Dominic Thiem vs. Alexander Zverev im TV und Livestream

Das Match Dominic Thiem gegen Alexander Zverev seht ihr am Samstag um 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Sky zeigt alle Spiele von Österreichs Nummer eins in Madrid live.

Sky wird nach Madrid auch das anschließende ATP-1000er Sandplatz-Turnier in Rom exklusiv ausstrahlen und begleitet Dominic Thiem auf dem Weg nach Roland Garros.

Thiem gegen Alexander Zverev im Liveticker

Freilich haben wir für euch auch einen ausführlichen Liveticker. Bitte hier entlang.

© getty Dominic Thiem

ATP-Weltrangliste im Überblick

1. (1.) Novak Djokovic SRB 11.963 2. (2.) Rafael Nadal ESP 9.810 3. (3.) Daniil Medwedew RUS 9.700 4. (4.) Dominic Thiem AUT 8.365 5. (5.) Stefanos Tsitsipas GRE 7.910 6. (6.) Alexander Zverev GER 6.125 7. (7.) Andrej Rublew RUS 6.000 8. (8.) Roger Federer SUI 5.875 9. (9.) Diego Schwartzman ARG 3.765 10. (10.) Matteo Berrettini ITA 3.493 11. (11.) Roberto Bautista Agut ESP 3.090 12. (12.) Pablo Carreno Busta ESP 3.015 13. (13.) David Goffin BEL 2.840 14. (14.) Denis Shapovalov CAN 2.820 15. (15.) Gael Monfils FRA 2.748

Zverev freut sich auf "spektakuläres" Halbfinale gegen Thiem

Der deutsche Topspieler Alexander Zverev geht nach seinem überraschenden Erfolg über Sandplatzkönig Rafael Nadal mit viel Schwung in das Halbfinale beim ATP-Masters in Madrid. Der Hamburger trifft am Samstag in der spanischen Hauptstadt auf seinen Kumpel Dominic Thiem.

"Es wird kein einfaches Match", sagte Zverev nach dem 6:4, 6:4 gegen den spanischen Grand-Slam-Rekordsieger Nadal: "Aber ich freue mich drauf. Die Matches gegen Dominic sind immer sehr spektakulär. Das US-Open-Finale ist bei vielen in Erinnerung und ich hoffe, dass wir nochmal so ein Match liefern."

Das Duell mit dem Weltranglistendritten aus Österreich ist die Neuauflage des US-Open-Finals von 2020, das Thiem in einem Fünf-Satz-Krimi für sich entschied. Der 27-Jährige war durch ein 3:6, 6:3, 6:4 gegen den Amerikaner John Isner in die Vorschlussrunde in Madrid eingezogen. Bereits 2017 waren Zverev und Thiem im Finale von Madrid aufeinandergetroffen, damals mit dem besseren Ende für Zverev.