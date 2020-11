Tennis: Rafael Nadal ist nächster Gegner von Dominic Thiem bei ATP-Finals in London

Rafael Nadal ist am Sonntagabend mit einem klaren Sieg über Wien-Triumphator Andrej Rublew in seine zehnten ATP Finals gestartet. Der 20-fache Major-Sieger besiegte den Russen in der Gruppe "London 2020" sicher nach 78 Minuten mit 6:3,6:4 und trifft nun am Dienstag im Duell der Sonntag-Sieger auf Vorjahresfinalist Dominic Thiem.

Der Österreicher hatte sich zuvor in drei Sätzen gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitispas (GRE) durchgesetzt.

Für Thiem wird es das bereits 15. Duell mit dem 13-fachen French-Open-Sieger. Thiem liegt im Head-to-Head mit 5:9 zurück, hat aber das bisher letzte Duell im Viertelfinale der Australian Open im vergangenen Jänner mit 7:6(3),7:6(4),4:6,7:6(6) für sich entschieden. Im weiteren Dienstag-Spiel der Thiem-Gruppe treffen Tsitsipas und Rublew aufeinander, am Donnerstag bestreitet Thiem sein letztes Pool-Match gegen Rublew.