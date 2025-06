Alexander Zverev trifft beim Rasenturnier in Halle heute auf Daniil Medvedev. Wir zeigen Euch, wer das Spiel live im TV und im Livestream überträgt.

Alexander Zverev präsentiert sich beim ATP-500-Turnier in der OWL Arena im westfälischen Halle in guter Rasenform. Nach einem Sieg gegen den Italiener Flavio Cobolli steht die deutsche Nummer eins im Halbfinale. Am heutigen Samstag spielt er um 15 Uhr gegen Daniil Medvedev aus Russland um den Einzug ins Finale.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Halbfinale Zverev vs. Medvedev live verfolgen könnt.